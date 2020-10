Descubra a personalidade da criança de cada signo

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Atualizado em 7 out 2020, 09h13 - Publicado em 7 out 2020, 11h30

Por vezes seu filho, sobrinho, neto ou aluno tem um comportamento inexplicável? Saiba que os astros também influenciam a vida dos pequenos e o signo que ele nasceu representa a sua essência e missão neste mundo.

Isso porque o mapa astral é uma fotografia dos astros no momento em que o bebê respirou pela primeira vez. É a ponta do iceberg! Porque existe muito mais a saber e um grande universo a ser explorado.

Se você já identifica as características do signo regente na sua criança, saiba que eles também refletem a personalidade influenciada pela Astrologia. Para uma análise completa é recomendado fazer um mapa astral, mas as dicas abaixo reveladas já podem auxiliar e inspirar na forma de educar e lidar com os pequenos aproveitando que está chegando o Dia das Crianças:

Criança de Áries

Uma criança ariana é enérgica, insistente, exaltada, excitável e propensa a acidentes. Por ser destemida, corre diversos riscos que outras crianças não correm (tende a ter vários machucados na cabeça). Odeia brincar sozinha e exige estímulos constantes. É feliz em um ambiente educacional ativo, aprende por meio da ação e competição. Crises de agressividade e choro surgem quando ela está infeliz, aborrecida ou não é o centro das atenções.

Criança de Touro

Uma criança típica taurina precisa de rotina diária, educação prática que lhe estimule o corpo e os seus sentidos. Costumam ter “um cobertor de segurança” ou um item muito estimado, que faz com que se sinta segura. Ela precisa ser estimulada levemente a lidar com o mundo, pois tem medo de se aventurar, do contrário surgem as crises de mau humor e recusa obstinada a se mover.

Criança de Gêmeos

As crianças do signo de Gêmeos são extremamente curiosas e comunicativas, necessitam de um lar que lhe incentivem o intelectual. Tendem a pegar um brinquedo e o desmontar para ver como funciona, ler muitos livros, acessar a internet sem que ninguém tenha lhe ensinado e a ouvir música (normalmente alta) enquanto fazem a lição de casa. O geminiano até pode ser feliz como filho único, mas precisa de amigos, nem que sejam imaginários. Seu desafio é ficar quieto e prestar atenção, quando está entediado seu comportamento se torna destrutivo.

Criança de Câncer

A criança do signo de Câncer precisa de um lar estável, protetor, onde haja constantes demonstrações de amor pelos pais. Trata-se de uma criança afetuosa, que prefere ficar junto aos pais. É preciso muito estímulo para que essa criança alce voo.

Criança de Leão

Essa criança acaba por se destacar das demais, que acabam por mimá-la e segui-la. Precisam de um ambiente escolar onde possam brilhar, com oportunidades como a dança e o teatro. A disciplina é importante para manter o seu ego e orgulho sob controle. Essa criança contrariada se torna irritada, agressiva, malcriada. Ela é movida a desafios e elogios.

Criança de Virgem

Essa criança desde cedo é organizada, sabendo onde estão seus brinquedos e pertences. Ela gosta de experiências práticas e de um aprendizado cuidadosamente planejado. Dificilmente ela se suja, embora, entrar em contato com a terra seja-lhe positivo. Trabalhos manuais e jardinagem devem ser estimulados.

Criança de Libra



Para agradar as demais pessoas, a criança libriana aprende rapidamente. Ela deve ser apresentada à vida (em especial, às agruras dela) aos poucos. É uma criança que aprende em meio a outras pessoas (enfatizando-se a colaboração e não a competição). É interessante estimular-lhes o amor pelo aprendizado e pelas artes em geral.

Criança de Escorpião



Quieta e intensa, pode viver em um mundo de fantasia. É sensível, magoável, ciumenta e sob pressão distribui ferroadas em quem está perto. Tem traços de crueldade (podem machucar insetos, animais ou outras crianças) que devem ser amenizados com estímulos que desafiem sua capacidade intelectual.

Criança de Sagitário



Nascem fazendo perguntas, são alegres, entusiasmadas e precisam estar em movimento, pois raramente ficam quietas. Geralmente é uma criança honesta, porém se é pega em alguma travessura inventa uma nova versão para os fatos. Bichos de estimação favorecem essa criança a assumir responsabilidades.

Criança de Capricórnio



Tende a ser uma criança que parece mais velha do que a sua idade, tende a desde cedo se sentir responsável por algo. Um ambiente educacional ordeiro e convencional, que possibilite também a competição e o desafio, é o ideal para essa criança.

Criança de Aquário

Essas crianças já nascem diferentes, o que dificulta descrever a sua personalidade. Um ambiente que permita uma rotina estável ajuda, embora seja mais adequado um local que proporcione uma educação nada convencional, que estimule o ato de experimentar e inventar. A Ciência para elas é Deus.

Criança de Peixes

Sonha acordada, sua mente floresce em ambientes educacionais que ofereçam arte com uma disciplina mais suave. Por não suportar a dor, sua ou de outros pode chorar com facilidade. Precisa de um ambiente harmonioso para se desenvolver.

