Susan Miller: as previsões para todos os signos em novembro

Áries

21/3 a 20/4

São muitas as responsabilidades em seus ombros e, ainda que pareça que suas habilidades não vêm recebendo o devido reconhecimento, seus chefes estão cientes de seu valor. Uma Lua cheia complicada encerra o mês de outubro e os efeitos se estendem para os primeiros dias de novembro. Um assunto financeiro poderá surpreendê-la. Portanto, tenha cautela e não faça grandes despesas até meados do mês. Tratando-se de dinheiro, é melhor não arriscar. No dia 15, a Lua nova trará um respiro. Se está se candidatando a um novo emprego, as discussões ficarão concentradas nos benefícios oferecidos pela empresa. A compensação será proporcional ao seu talento, experiência e domínio na área. Com Mercúrio e Marte saindo da fase retrógrada nos dias 3 e 13, respectivamente, os acontecimentos em sua vida irão se desenrolar mais rápido. No dia 30, um eclipse lunar, em plena Lua cheia, afetará seu setor da comunicação e trará a conclusão de um projeto.

Touro

21/4 a 20/5

O mês de outubro termina com notícias inesperadas, envolvendo um parceiro de negócios ou amoroso, que vão abalar você. Procure não reagir impulsivamente. Permita-se sentir a dor, mas reflita antes de deixar escapar comentários impensados ou de tomar decisões precipitadas. Ouça o que o outro tem a dizer. As coisas irão melhorar gradualmente à medida que novembro avançar. Com Mercúrio e Marte saindo do movimento retrógrado, você logo estará pronta para contar ao mundo sobre um projeto que manteve em segredo. Um acordo financeiro deverá ser firmado no eclipse lunar, durante a Lua cheia em Gêmeos, no dia 30, trazendo um bom fluxo de dinheiro. Ao mesmo tempo, a oposição de Urano a Vênus poderá fazer com que as finanças se tornem mais um motivo de discórdia entre você e seu cônjuge ou sócio. Invista no diálogo para encontrar uma solução satisfatória. Uma vez encerrada a negociação, vire a página e siga em frente sem olhar para trás.

Gêmeos

21/5 a 20/6

O mês de novembro será importantíssimo para sua trajetória. Logo no início, Urano se opõe ao Sol e se une à Lua. Bastante volátil, essa configuração astral indica separações. No seu caso, a cisão deve ser profissional. É provável que você deixe seu atual emprego para ingressar em outra empresa. Os geminianos costumam ser muito sociáveis, o que virá a calhar nesse período de tantas transformações. Seu signo será um dos poucos a perceber que essas mudanças são boas e devem ser abraçadas. No dia 15, a Lua nova iluminará seu setor do trabalho. Uma nova tarefa estimulará sua imaginação e poderá lhe render reconhecimento. Tenha cuidado com as palavras, sejam elas ditas ou escritas. Evite também assinar contratos até o início de dezembro. No dia 30 de novembro, um eclipse lunar poderá marcar o fim de outra relação. Esse fenômeno está ligado ao que ocorreu em junho. Portanto, reflita sobre os eventos daquela época.

Câncer

21/6 a 21/7

Você está acostumada a priorizar os outros, mas agora é hora de focar em si mesma e nos seus desejos. Aproveite para refletir sobre o que precisa para ser feliz. Se possível, afaste-se das recentes demandas implacáveis de sua carreira – elas não deixam espaço para pensar. Você tem se saído bem no trabalho e recebido muitos elogios de seus superiores. O ambiente profissional está calmo e agradável. Isso pode erroneamente impulsioná-la a mergulhar nas tarefas, ainda mais com seus amigos e a família querendo dar pitacos na sua vida. A Lua nova do dia 15 de novembro, em Escorpião, trará a diversão de volta. Se está solteira, há chances de conhecer alguém fascinante. Além do romance, essa Lua favorece a criatividade. Use a energia para iniciar um projeto em que possa expressar sua arte. Marte, voltando ao movimento direto no dia 13, garante mais progresso para sua carreira. Problemas com produtividade serão coisas do passado.

Leão

22/7 a 22/8

Mudanças radicais poderão ocorrer em sua carreira entre o fim de outubro e o começo de novembro. Talvez você esteja pronta para dar uma guinada em sua vida e entrar em um setor novo. Mas, por maiores que sejam sua coragem e necessidade de independência, o desenrolar dos acontecimentos poderá não ser como você esperava. Sua atenção se voltará para demandas domésticas na Lua nova do dia 15 de novembro. Se tem planos de fazer uma reforma ou se mudar, o momento é ideal. Em geral, é preciso dinheiro para esses empreendimentos, mas tudo indica que conseguirá a aprovação de um empréstimo. Se está trabalhando em casa e ainda não tem um espaço confortável, encontrará a motivação para criá-lo. No dia 30, um eclipse lunar, durante a Lua cheia, afetará o setor das amizades. Uma amiga deverá se casar e, ainda que você fique feliz por ela, perceberá que a relação entre vocês não será mais como antes. O eclipse também influenciará suas finanças. Há chances de que receba uma promoção ou dinheiro de uma fonte externa ao trabalho.

Virgem

23/8 a 22/9

A Lua cheia de 31 de outubro trará diversas surpresas e continuará a exercer sua influência durante a primeira semana de novembro. Tire um tempo para descansar e fique atenta, sobretudo à saúde. A oposição de Urano ao Sol nesse período poderá diminuir sua imunidade. Portanto, nada de baixar a guarda. Caso se envolva em negociações perto da Lua nova do dia 15 de novembro, evite assinar contratos, pois Urano também estará em conflito direto com Mercúrio. Essa Lua, em Escorpião, marcará o início de uma fase agitada no trabalho, com uma enxurrada de e-mails, telefonemas e reuniões online. Felizmente, graças à intervenção de Netuno – tanto nos negócios quanto no romance –, as parcerias fluirão bem. No eclipse lunar, durante a Lua cheia, no dia 30, Saturno e Mercúrio estarão trabalhando juntos para criar boas oportunidades profissionais. É possível que você conquiste um prêmio ou seja promovida. O novo cargo lhe permitirá expressar seu estilo e sua criatividade.

Libra

23/9 a 22/10

No final de outubro, a Lua cheia deverá provocar mudanças positivas em suas relações pessoais ou de trabalho. Aproveite para fechar acordos ou firmar compromissos mais sérios. Mesmo assim, você poderá enfrentar alguns problemas financeiros inesperados logo nos primeiros dias de novembro. No dia 15, com a chegada da Lua nova, você encontrará outras maneiras de juntar dinheiro. Faça também sua parte. Busque vagas, fale com amigos e conhecidos, e as oportunidades surgirão. O mês promete ser favorável para os relacionamentos, já que Vênus, o planeta do amor, se encontra em seu signo. Se estiver solteira, tire proveito desse magnetismo do período para conhecer pessoas – cogite fazer isso online, já que não é recomendado frequentar bares e as baladas seguem fechadas. Um eclipse lunar, durante a Lua cheia do dia 30, colocará um ponto final em praticamente todos os projetos em aberto. É um momento importante para iniciar novos planos.

Escorpião

23/10 a 21/11

Outubro se encerra no dia 31 com uma Lua cheia complicadíssima. Os efeitos do fenômeno devem durar cinco ou seis dias. Nesse período, é importante que você cuide muito bem da saúde porque a imunidade poderá ser afetada. Depois da turbulência, vem a calmaria. No dia 15 de novembro, a Lua nova no seu signo será um verdadeiro presente do Universo. Aproveite para relaxar e tentar focar mais em si mesma e no que você quer conquistar. Provavelmente, você conseguirá avançar em busca de algum sonho ou objetivo. É possível também que inicie um novo relacionamento na segunda metade do mês. O encontro será repleto de segurança e amor. A partir do eclipse lunar do dia 30, em Gêmeos, seu olhar será direcionado para as finanças. Talvez surja uma nova fonte de renda ou você feche um acordo que trará mais dinheiro. Será difícil se reorganizar no início, mas, com o tempo, tudo irá se ajeitar.

Sagitário

22/11 a 21/12

Até o dia 4 de novembro, você terá que lidar com o inesperado em relação a seus planos. Aguente firme, pois aos poucos as coisas irão entrando nos eixos e até a chegada da Lua nova, no dia 15, tudo já estará no lugar. Você será recompensada pelo astro, e a segunda quinzena do mês guardará boas surpresas. Um novo acordo deverá ser firmado nos dias seguintes, mas tome cuidado com o entusiasmo. Evite sair por aí espalhando seus feitos. Espere até que fiquem mais concretos. Marte, retrógrado desde setembro, retomará o movimento direto nesse mesmo período, impactando sua vida amorosa. A pandemia pode ter esfriado os ânimos e tornado mais difícil encontrar pessoas ou manter relações que ainda não estavam consolidadas. Procure usar a tecnologia a seu favor e lembre-se de que a situação é temporária. Se faz aniversário até 5 de dezembro, será influenciada pelo eclipse lunar do dia 30 de novembro, e a vida poderá tomar outra direção.

Capricórnio

22/12 a 20/1

A vida amorosa estará sob os holofotes no início de novembro. Influenciada pela Lua cheia do dia 31 de outubro, você vai querer mudar alguns aspectos do seu relacionamento. As comprometidas terão que se dedicar a analisar a parceria com profundidade antes de tomar decisões. Se as coisas não estiverem muito bem, considere colocar um ponto final. Não convém prorrogar o que não tem saída positiva. Caso contrário, é o momento perfeito para dar um passo adiante. No dia 13 de novembro, Marte, que estava retrógrado, retoma seu movimento direto e tornará a busca por objetivos profissionais mais fácil. O planeta vermelho também deve impactar na solução de algum problema familiar. O eclipse lunar, durante a Lua cheia, no dia 30, que seguirá exercendo suas forças nos primeiros dias de dezembro, apresentará novidades para a carreira, impulsionando seu crescimento. Talvez você mude de empresa ou conquiste mais clientes. Outra possibilidade é que descubra uma nova aptidão.

Aquário

21/1 a 19/2

Outubro não foi um mês fácil, e a Lua cheia do dia 31 continuará afetando os primeiros dias de novembro. Você terá que lidar com alguns problemas inesperados, especialmente no que se refere à sua casa. Pode ser necessário fazer uma reforma, mas graças a amigos e familiares, o imprevisto não causará muito transtorno. No dia 3, Mercúrio retoma o movimento direto, tornando sua comunicação mais efetiva. Isso deve contribuir na hora de resolver questões espinhosas, principalmente as que envolvem relações. Talvez seja a hora de se desvencilhar de alguns acontecimentos do passado. A partir da metade do mês, o foco passará a ser a carreira. O momento poderá ser o mais importante do ano em relação a trabalho. Com a ajuda da Lua nova do dia 15, em Escorpião, você deverá conquistar uma efetivação, um aumento ou até um emprego novo. O período é perfeito para mudanças, e você se sentirá segura o suficiente para assumir novas responsabilidades.

Peixes

20/2 a 20/3

Sua grande capacidade de adaptação tornou este ano um pouco mais fácil para o seu signo. Agora, sob a influência da Lua cheia, a partir de 31 de outubro, e de Mercúrio, planeta que rege viagens e acordos e que volta ao trânsito direto no dia 3 de novembro, você estará muito propensa a fazer as malas. No entanto, ainda não é hora de tirar férias. Procure controlar seus desejos e aguarde uma ocasião mais oportuna. Marte, que também retoma o movimento direto, no dia 13, fará com que você consiga a quantia em dinheiro de que estava precisando por meio de um bônus ou pagamento atrasado. Com a chegada da Lua nova do dia 15, que será impactada por Netuno, seu planeta regente, você vai notar um avanço em planos pessoais e profissionais, impulsionado pela ajuda de amigos. Nos últimos dez dias do mês, você passará por um bom momento na vida amorosa e poderá encontrar alguém especial, por quem ficará encantada.