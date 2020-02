A importância e o significado de Vênus no seu mapa astral

Ai, este episódio do “Bem Bruxonas” está todo especial, todo cheio de beleza e, principalmente, cheio de amor para dar. Ui. Nessa linha de explicar os pormenores do mapa astral, a gente já falou sobre Casas, Lua, Ascendente, Mercúrio, Marte e, agora, finalmente, é a vez de Vênus, essa coisa tchutchuca demais!

E é isso, Ligia, Lucas e Masumi discutem um pouco mais sobre esse planeta, regente de Touro e Libra e que indica a forma com a qual a pessoas lidam com o plano material da vida, seja na forma do dinheiro, seja na forma do crush.

Vênus é sobre beleza, coração, arte e sentimentos. Por isso, prepare o lencinho, o make babadeiro e venha de peito aberto escutar esse episódio do podcast.

Dá o play!

Logo depois, é hora de comentar a Lua da Semana, que será Minguante e em Gêmeos! O que isso significa? Hora de liberar a palhacita interior, zoar com a cara das amigas, mandar os melhores memes no grupo da firma… É momento de leveza, de entender que a vida pode e deve ser menos séria.

Por fim, é hora de ler as cartinhas responder todas as dúvidas dos ouvintes. Entre elas, Masumi faz a leitura de um mapa no ar para tentar ajudar um bembruxoner (como os fãs do podcast são chamados) a encontrar rumo na vida.

Você quer, @? Quer ter sua pergunta respondida no ar? Então mande um e-mail para bembruxonas@gmail.com que você corre esse risco.

Escute o Bem Bruxonas pelo Spotify, Google Podcasts ou pelo seu agregador de podcasts preferido, ou ainda pelo YouTube. Um programa novo a cada segunda-feira, para você já começar a semana muito bem!