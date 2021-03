Horóscopo da semana: comece com o pé direito

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Na primeira semana do ano novo astrológico, a Lua na fase crescente transita nos signos de Câncer, Leão e Virgem. Essa configuração nos alerta para prestarmos atenção à família, aos filhos, ao lar e ao nosso passado. Fatos e situações mal resolvidas podem retornar!

Outros temas em pauta da semana serão a lealdade, a verdade, a capacidade de se doar, dar o seu melhor nas tarefas executadas e nos relacionamentos. Esteja atenta à sua autoestima. Blinde-a de pessoas invejosas, carentes e falsos amigos.

Mais para o final da semana, que tal fazer uma desintoxicação? Retome hábitos saudáveis como ingerir mais frutas, verduras e legumes, beba mais água, descanse mais e até mesmo, faça aquela organização em gavetas, papéis que estão muito tempo parados.

Vênus passa a transitar no signo de Áries, o que nos leva a ser mais impulsivos no amor e em gastos desnecessários. Lembre-se, gastar não é investir. Você coloca o seu dinheiro em algo que traz retorno? Se a sua resposta for sim, trata-se de um investimento e não de um gasto. Esta é a diferença.

Cuidado com a crítica, o excesso de perfeccionismo e o julgamento que podem surgir em meio a conversas, tarefas no trabalho e até mesmo em relação a si mesma. Trabalhe a flexibilidade!

Confira a seguir as previsões para cada signo:

Áries

Muita atenção a esta semana, pois Vênus passa a transitar no seu signo, instigando seu lado mais impaciente. Os relacionamentos podem ser afetados diretamente. Muito cuidado com suas palavras. Procure refletir antes de falar. Ótimo período para curtir a presença da família em casa, caso você esteja em isolamento com parentes, ou por telefone, mensagem e chamadas de vídeo! Prepare-se para chamar atenção, pois a sua liderança estará mais forte que nunca.

Touro

Semana importante para dar limites a tudo aquilo que você não merece: seja na família, entre amigos, no trabalho e, até mesmo, para si própria. O que é combinado deve ser cumprido e, caso não seja feito, ao menos explique o motivo. Reivindique seus direitos. Lute por si mesma e faça acontecer. A vida sorri para você. Agarre as oportunidades que ela lhe traz.

Gêmeos

Esteja alerta ao seu jeito de falar, pois ele pode acabar colocando você em enrascadas. Suas emoções podem estar à flor da pele no início da semana e afetar seu discernimento. Respire fundo, dê uma volta (se possível), pense antes e peça ajuda se for necessário. Ótimo momento para organizar sua agenda de tarefas diárias e colocar pequenas metas a serem cumpridas.

Câncer

A semana começa com a Lua transitando no seu signo, o que tende a reforçar a sua sensibilidade. Muito cuidado para não deixar suas emoções ou pessoas que são importantes turvarem a sua vida. Não queira defender quem nem sequer pediu pela sua ajuda. Aprenda a separar as coisas: o que cada um vive é resultado das suas escolhas.

Leão

Com a Lua transitando no seu signo, a lealdade será mais cobrada por você em relação aos amigos, colegas de trabalho e familiares. O momento é propício para analisar quem está do seu lado, quem são pessoas nas quais você pode contar. Blinde a sua autoestima e autoconfiança. Siga em frente, mesmo quando os demais não entenderem as suas intenções. Deixe a luz do Astro Rei que lhe rege, o Sol, ser externalizada sem medos. Seja você!

Virgem

A Lua passa a transitar no seu signo mais para o final de semana, o que tende a deixar você ainda mais analítica, crítica e perfeccionista. Aproveite para utilizar isso no trabalho para encontrar erros e aprimorar processos. Por outro lado, evite descontar nas pessoas. Esteja alerta a essa armadilha para evitar mágoas desnecessárias. Coloque-se no lugar do outro.

Libra

Seu planeta regente, Vênus, passa a transitar no signo de Áries, o que pode te surpreender na hora de tomar decisões, reagir diante de acontecimentos e, até mesmo, da postura das pessoas. Esta configuração incentiva você a cuidar de si mesma, dar limites e dizer não. Um alerta: não existe mentirinha ou meia verdade. Seja idônea!

Escorpião

O passado pode acabar retornando e provocar momentos de introspecção. Calma, tudo o que volta é uma oportunidade para encerrar um ciclo definitivamente. Pense nisso! Muito cuidado para não se boicotar, não seja você mesma o seu pior inimigo. Chegou o momento de ser verdadeira consigo e com os demais. Organize sua vida, metas, planos.

Sagitário

Para seguirmos em frente, é preciso se libertar do passado. Nem sempre gostamos de reconhecer que ele pode nos condenar. Porém, somos o que somos por causa dele e de todas as pessoas que passaram pela nossa vida. Seja grata, honre suas raízes e siga em frente com elas. Tire um tempo para analisar seus passos até esse instante.

Capricórnio

Suas emoções são um campo delicado a ser tratado. Nesta semana, você pode estar mais apegada do que o normal a algumas pessoas ou, até mesmo, a lembranças de uma época vivida. Tome cuidado para que essa postura não a impeça de ver oportunidades no presente que te levarão a um futuro incrível. Você merece o melhor. Lembre-se disso! Solte o antigo para o novo chegar.

Aquário

A semana está favorável para você unir o passado com o presente, colocar em prática ideias e projetos novos. Procure estar perto de pessoas que ajudem você e reconheçam seu esforço e dedicação. Muito cuidado com aqueles que dizem uma coisa e fazem outra. A incoerência é algo que pode tirar sua paz. Lapide suas palavras e dê limites.

Peixes

Com a Lua transitando no sensível canceriano e no seu signo complementar, Virgem, você pode sentir necessidade de entrar em contato com quem ama, resgatar suas origens e, até mesmo, ver com clareza o que não via antes. Preste atenção aos sinais do Universo. Confie nos seus sentidos. Em você há uma poderosa força pronta para se manifestar. Aceite seu poder. Brilhe!

