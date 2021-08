Nicole Kidman protagoniza série de autora de “Big Little Lies”

Quando as amigas Reese Witherspoon e Nicole Kidman se juntaram para trabalhar em Big Little Lies, sabiam que tinham um grande conteúdo em mãos, mas nem desconfiavam que criariam uma franquia tão adorada pela crítica e pelo público feminino.

A série, que ganhou duas temporadas, saiu do livro da australiana Liane Moriarty, que Nicole veio a conhecer pessoalmente no processo de adaptação e de quem ficou muito próxima. Pois é da mesma Liane que vem a série Nove Perfeitos Estranhos, que estreia no Brasil na Amazon Prime Video.

O livro, escrito em 2018, também virou best-seller. Liane volta a traçar a complexidade de relações externamente plácidas, mas conturbadas internamente. E mais ainda, traz para a trama a super atual busca pelo bem-estar, o wellness, que pode ser uma armadilha para almas vulneráveis para caírem nas mãos de predadores.

Os nove “perfeitamente estranhos” são os pacientes de uma clínica inovadora, liderada por uma misteriosa Nicole Kidman, onde em 10 dias de imersão, vão mudar sua maneira de viver. Só que com muitas surpresas.

Não vou dar spoilers, pode deixar. O escapismo visual de Big Little Lies, com belas paisagens, casas e figurinos estão presentes em Nove Perfeitos Estranhos.

Inclusive uma sequência de jogging com a mesma tomada (e ipod) e isso é porque é a mesma equipe por trás das duas séries, incluindo o ultra premiado David E. Kelley.

O elenco está nada além de espetacular, com Melissa McCarthy roubando a cena de Nicole Kidman com facilidade (algo difícil!).

Mas aqui fica um comentário, sem crítica, porque a série é interessante. Nove Perfeitos Estranhos está um pouco como The White Lotus, da HBO Max. Traz mistério, críticas sociais, um humor sarcástico e muito incômodo.

Depois de uma onda de conteúdo mais leves, estamos passando por uma onda mais reflexiva e até non sense em alguns momentos.

O livro é pré-pandêmico e, portanto, não reflete angústias do isolamento social, mas trata sobre o isolamento tecnológico, espiritual e sentimental, algo que está cada vez mais presente em todas as séries.

A dupla Liane-Nicole dá super certo, mas a próxima atriz a embarcar no universo da autora será Jenniffer Aniston, confirmada para a adaptação de What Alice Forgot. Até lá, vale checar Nove Perfeitos Estranhos.

Assista ao trailer: