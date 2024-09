6 unhas pretas decoradas de forma elegante e simples

As unhas pretas e elegantes estão com tudo. Seja pela sofisticação ou praticidade, esse estilo de nail art é cada vez mais procurado em tutoriais de esmaltação na internet. Se você também não abandona o pretinho básico, está na hora de descobrir mais opções para apostar em sua próxima ida ao salão.

Nail art com desenho abstrato

Não é de hoje que as ondulações e os formatos abstratos fazem sucesso entre as apaixonadas por esmaltação. O segredo para alcançar esse visual está na aplicação de base e, depois, realização do desenho com a ajuda de um pincel fino.

Francesinha na cor preta

A francesinha não é exatamente uma novidade, mas usar cores diferentes para fazê-las é uma maneira de traduzir esse clássico para os dias atuais. Basta colocar o pincel do esmalte na horizontal, carimbar as unhas com cuidado e, caso tenha algum erro, excluir com um palito.

Unhas com design minimalista e preto

Se você olhou a imagem acima e imaginou o quão difícil seria fazer os desenhos, não se preocupe: existem adesivos no mercado que tornam essa decoração possível até mesmo para quem não tem muita habilidade no ramo. Passe a base, coloque o adesivo e aplique mais uma camada do esmalte sem coloração.

Unhas pretas clássicas

Clássicos nunca saem de moda! A esmaltação preta é uma escolha atemporal e serve para todas as ocisões. Mas, se o desejo for um visual elegante, é preciso estar atento ao formato e comprimento das unhas: modelos menores e mais arredondados passam mais sofisticação.

Inspiração de nail art com francesinha e fundo pretos

Para quem ama as francesinhas e procura um estilo ainda mais tradicional, o fundo natural e as bordas em preto é uma alternativa. Além do passo a passo que ensinamos no outro modelo, é possível chegar nesse resultado com a ajuda de um pincel fino. Faça o contorno e, com cuidado, pinte por dentro dele.

Nail art preta delicada e criativa

A mistura de unhas pintadas de preto, com francesinhas vazadas ou outras mais tradicionais também agrada quem prefere um estilo moderno, mas ao mesmo tempo elegante. Pense na decoração de cada unha antes de esmaltar para criar um conjunto harmônico e, depois, use o passo a passo ensinado anteriormente.

