6 unhas curtas e elegantes para transmitir sofisticação

Procurando inspirações de unhas curtas e elegantes? Elas são práticas, sofisticadas e complementam o seu estilo com discrição. As unhas curtas também são uma escolha mais higiênica para o dia a dia. Sabendo disso, selecionamos algumas opções de nail art para você manter a elegância.

Esmalte perolado

Escolher esmaltes delicados é uma forma de manter a sofisticação até nas pontas dos dedos. O efeito perolado, obtido tanto com produtos para esmaltação quanto com pó cromado, é um exemplo de como ter as unhas decoradas de forma elegante.

Unha curta decorada com marrom

Para quem prefere cores mais intensas e cheias de personalidade, o marrom não pode faltar no kit de unhas! Uma opção elegante e original é esmaltar o fundo com um tom claro e, com um mais escuro, criar linhas grossas e ovais.

Francesinha branca

Clássicos nunca saem de moda! A francesinha é uma escolha antiga para quem preferem o visual sofisticado e tradicional. Mas você já experimentou usar um branco mais forte na base da unha? A escolha é ótima para inovar. E, para quem tem dificuldade em fazer francesinhas, basta encostar a ponta do esmalte, com o produto inclinado na horizontal, nas unhas.

Nail art delicada com degradê

Se depender das influenciadoras de unhas, o degradê é o próximo sucesso no mundo das nail arts. Intensificar o tom nas pontas garante um visual harmônico. Aqui, o laranja e a base puxada para o rosa podem ser seus melhores amigos.

Adesivo nas unhas

Mais um item popular entre quem gosta de unhas decoradas, o adesivo está entre os mais práticos e simples de aplicar. Basta passar uma base e, com o esmalte ainda molhado, aplicar o adesivo no centro da unha para garantir um toque elegante.

Unha marrom com francesinha

Quando a esmaltação monocromática é sua favorita, mas você está enjoada dos mesmos modelos de sempre, a alternativa é optar pelas variações sutis. Uma proposta é a francesinha marrom, com o fundo na mesma cor. Nesse caso, o top coat é essencial para dar o toque final.

