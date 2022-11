Receitas práticas para devorar durante os jogos da Copa do Mundo

Já virou tradição: os jogos da Copa do Mundo precisam ser acompanhados com receitas saborosas! Como brasileiro ama petiscar, não dá para perder a oportunidade de saborear uma boa gastronomia em dias de jogos do Brasil.

Como muitos dos jogos caem em dias da semana, nem sempre dá para preparar aquele churrasco, então a boa pedida é arrasar em entradinhas, petiscos e até sobremesas para deixar a competição ainda mais gostosa!

Chame os amigos, prepare o look verde e amarelo e confira receitas práticas e saborosas para esta Copa do Mundo:

ENTRADINHAS E PETISCOS

Lanche de carne seca e queijo coalho

*Receita cedida pela Wickbold

Ingredientes

8 fatias de Pão do Forno Original ou do pão de fôrma de sua preferência

2 colheres (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de cebola roxa picada

400 g de carne seca dessalgada, cozida e desfiada

1/2 xícara (chá) de queijo coalho ralado no ralo grosso

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo alto para derreter. Junte a cebola e refogue rapidamente. Acrescente a carne e frite por 5 minutos ou até dourar. Retire do fogo e reserve.

Pré-aqueça o forno em temperatura média (180°C). Disponha as fatias de pão em uma assadeira grande e leve ao forno por 10 minutos ou até dourar levemente. Cubra a carne seca reservada e polvilhe o queijo coalho. Volte ao forno por mais 5 minutos ou até o queijo derreter. Retire do forno, cubra com as fatias restantes e sirva a seguir.

Sanduíche de carne louca

*Receita da chef Ana Luiza Trajano, do Instituto Brasil a Gosto

Ingredientes

1 1/2 kg de coxão mole limpo

4 colheres (sopa) de azeite

2 cebolas cortadas em tiras

4 dentes de alho picados

6 tomates sem pele nem sementes picados

1 pimentão vermelho sem pele cortado em tiras

2 colheres (sopa) de extrato de tomate

1 maço de salsinha picada

12 pães franceses

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Corte a carne em tiras grossas no sentido da fibra e tempere com sal e pimenta. Em uma panela com um fio de azeite, sele-a de todos os lados. Retire e reserve. Na mesma panela, adicione mais azeite e refogue a cebola e o alho. Junte o tomate e o pimentão e cozinhe, mexendo, até murchar um pouco. Adicione o extrato de tomate, misture bem e volte a carne à panela. Cubra com água e deixe cozinhar em fogo médio até começar a desmanchar. Se necessário, acrescente mais água. Retire do fogo e, com a ajuda de um garfo, desfie a carne na própria panela. Misture para incorporá-la ao molho, salpique com a salsinha e recheie os pães.

Calabresa acebolada

*Receita cedida pela Nestlé



Ingredientes

2 colheres (sopa) de óleo de soja

500 g de linguiça tipo calabresa, em rodelas

1 cebola em rodelas

2 colheres (sopa) de cebolinha picada

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o óleo rapidamente em fogo médio. Adicione a linguiça e deixe-as fritar, mexendo de vez em quando. Logo que estiverem bem fritas, acrescente a cebola e deixe que elas murchem, misturando com a calabresa. Retire do fogo, decore com a cebolinha e sirva.

Torresminho

*Receita cedida pela Nestlé



Ingredientes

1 quilo de barriga de porco para torresmo

2 colheres (sopa) de tempero pronto MAGGI® Toque de Limão ou a gosto

1/2 xícara (chá) de óleo de soja

Modo de preparo

Comece limpando a barriga de porco e cortando-a em cubinhos ou tirinhas. Tempere-as em um recipiente com o tempero de limão pronto. Em seguida, em uma panela com tampa, adicione o óleo e leve ao fogo médio, deixando aquecer um pouco. Adicione o torresmo no óleo, tampe a panela e deixe em fogo baixo até que o torremos comecem a estourar (cerca de 20 minutos). Chacoalhe a panela ao longo desse tempo para que o torresmo não grude no fundo e laterais. Após esse tempo, abra a panela e transfira o torresmo para uma peneira de alumínio ou papel toalha e deixe secar. Sirva ainda quente.

Cebola Empanada

*Receita cedida pela Nestlé

Ingredientes

1 cebola grande

500 g de farinha de rosca

2 colheres (chá) de sal

2 colheres (chá) de pimenta caiena

2 colheres (chá) de pimenta-do-reino branca

2 colheres (chá) de tomilho

1 litro de leite integral

2 ovos

Modo de preparo

Comece cortando sua cebola: corte fora o lado oposto ao da raiz, eliminando uma rodela pequena. Descasque a cebola e corte fora a raiz, bem rente. Com uma faca grande, faça cortes perpendiculares do lado mais largo da cebola, tomando cuidado para não atravessar de um lado a outro (cerca de 2cm antes da base). Faça o máximo de cortes que puder, tomando cuidado para que não fiquem muito finos. Solte os gomos devagar, abrindo-os como num formato de flor, tomando cuidado para não os soltar da base. Reserve. Em um recipiente, misture a farinha, sal, pimentas e tomilho. Em seguida, empane a cebola aberta nessa mistura, garantindo que os ingredientes penetrem e todos os gomos. Chacoalhe para retirar o excesso. Em outro recipiente, misture o leite e os ovos. Mergulhe a cebola empanada com o topo para baixo e passe-as novamente na mistura de farinha, retirando o excesso novamente. Em uma panela grande e alta com óleo quente suficiente, mergulhe a cebola de uma só vez com o topo para baixo, deixando fritar por 3 minutos. Vire-a com cuidado e deixei fritar por mais 3 minutos. Retire-a, seque-a com papel toalha e sirva-a com o molho de sua preferência.

Bruschetta de berinjela

*Receita cedida por Pitada Natural

Ingredientes

2 berinjelas (430g aproximadamente)

3 dentes de alho fatiados

150g de tomate cereja

50g de azeite de oliva (para berinjela)

1 colher de chá de tempero Italiano

1 colher de chá de tempero de sal com alho

220g de fatias de pão italiano

20g de azeite de oliva (para os pães)

Modo de preparo

Higienize as berinjelas, corte-as ao meio no sentido do comprimento. Depois abra cortes na diagonal ao longo do miolo para que o azeite e temperos dêem mais sabor e ela cozinhe mais rápido. Disponha em uma assadeira e encaixe as fatias de alho entre os cortes das berinjelas. Higienize os tomates e coloque junto na forma. Tempere tudo com o tempero italiano e de sal com alho e regue com o azeite. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 35 minutos ou até a berinjela estar bem macia; Enquanto as berinjelas estão no forno, fatie o pão e disponha em outra assadeira, regando com azeite e leve junto ao forno por 10 a 15 minutos até que estejam crocantes. Após retirar as berinjelas e os pães do forno, é hora de montar as bruschettas. Separe a berinjela da casca, coloque por cima das fatias de pão, finalizando com os tomatinhos e algumas folhinhas de manjericão fresco.

Espetinhos de macarrão com pepperoni

*Receita cedida pela Nestlé

Ingredientes

1 pacote de macarrão tipo penne cozido (500 g)

1 pacote de molho de tomate

300 g de queijo muçarela ralado

12 fatias de pepperoni

2 colheres (sopa) de azeitonas pretas sem caroço, fatiadas

2 colheres (sopa) de milho-verde cozido

Modo de preparo

Pegue palitos de churrasco e umedeça-os com água fria. Em seguida, espete o macarrão penne ao longo do palito, deixando as pontas de fora. Coloque-os sobre uma assadeira e cubra-os com o molho de tomate apenas por cima. Salpique o queijo e cada palito, decore com o pepperoni, as azeitonas e o milho e leve para assar em forno médio (180ºC), preaquecido, por cerca de 15 minutos ou até o queijo derreter e dourar levemente. Sirva.

DOCES E SOBREMESAS

Cueca virada (ou crustoli)

*Receita cedida pela Nestlé



Ingredientes

1 ovo

1 xícara (chá) de açúcar refinado

1 colher (sopa) de manteiga sem sal

1 colher (sopa) de cachaça ou vinagre de álcool

4 colheres (sopa) de água

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (chá) de fermento químico em pó

1/2 xícara (chá) de açúcar refinado

4 colheres (chá) de canela em pó

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o ovo, o açúcar, a manteiga e a cachaça/vinagre até obter uma massa rugosa. Em seguida, adicione a água, misturando com as mãos e adicione metade da farinha. Por fim, adicione o restante da farinha e o fermento, misture e transfira a massa para uma bancada levemente enfarinhada e trabalhe-a por cerca de 8-10 minutos ou até que fique lisa. Abra a massa com um rolo, deixando-a com cerca de 30 x 40 cm e, com uma faca, faça retângulos de 4 x 8 cm e, neles, faça um corte no meio. Em seguida, enrole uma das laterais para dentro do corte no meio, fazendo isso com toda a massa. Frite cada um em óleo quente até dourar, tomando cuidado para não queimar por fora. Escorra e coloque-os sobre papel toalha para secarem e passe-os, ainda quentes, no açúcar e canela. Sirva.

Curau com calda de goiabada

*Receita da chef Bela Gil

Ingredientes

10 espigas de milho cozidas e debulhadas

1 pitada de sal

1/2 xícara (chá) de açúcar demerara

350 mililitros de leite de coco

1/4 xícara (chá) de fécula de mandioca

350 gramas de goiabada cortada em cubos (para a calda)

canela em pó a gosto (para finalizar)

Modo de preparo

Prepare o curau No liquidificador, bata o milho com 670 mililitros de água até virar um creme. Passe a mistura por uma peneira fina. Numa panela média, leve a mistura ao fogo alto, mexendo sempre, até engrossar. A mistura irá engrossar e ferver. Siga mexendo e desligue quando estiver levemente dourado (com cuidado para não queimar e amargar). Tempere com sal e açúcar. Reserve. Em outra panela, acrescente o leite de coco e misture a fécula de mandioca. Leve ao fogo alto e adicione o creme de milho aos poucos. Deixe ferve, mexendo sempre, até cozinhar a fécula e virar um creme denso. Reserve. Prepare a calda Numa panela média em fogo alto, junte os cubos de goiabada e acrescente 670 mililitros de água, deixe ferver e mexa até dissolver toda a goiabada. Reserve e deixe esfriar. Montagem Despeje o curau em um refratário de vidro ou em tigelas individuais. Cubra com a calda de goiabada e finalize com canela em pó.

Taça da felicidade

*Receita da chef Amanda Vasconcelos (Casa Tucupi)

Ingredientes

1 xícara (chá) de açúcar cristal (para o pudim)

1 lata de leite condensado (para o pudim)

1 lata de creme de leite (para o pudim)

1 lata de leite, use a medida da lata de leite condensando (para o pudim)

6 gemas peneiradas (para o pudim)

1 lata de leite condensado (para o creme)

1 lata de creme de leite (para o creme)

1 maracujá, apenas a polpa (para o creme)

1 pacote de gelatina incolor (para o creme)

3 unidades de kiwi sem casca, cortados em rodelas (para a montagem)

1 caixa de morangos limpos, cortados ao meio (para a montagem)

1 pacote de biscoito champanhe banhados em leite (para a montagem)

200 mililitros de chantili (ou chantilly) (para a montagem)

Morangos picados para decorar

Modo de preparo

Prepare o pudim Em uma panela grande, fora do fogo, misture o açúcar com 1/4 de xícara de água. Leve ao fogo baixo, mas sem mexer para não açucarar, até formar uma calda em tom caramelo, com cuidado para não queimar. Despeje a calda no fundo da forma de pudim. Em uma tigela, misture bem o restante dos ingredientes. Despeje sobre a forma caramelizada. Tampe com papel alumínio e leve ao forno preaquecido para assar por 1 hora a 180°C em banho-maria. Depois de pronto, deixe esfriar, desenforme e reserve. Prepare o creme No liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite e a polpa do maracujá até formar um creme homogêneo. Acrescente a gelatina, mexa mais um pouco, e reserve. Montagem Em uma taça, coloque um pouco do creme e enfeite a lateral com as frutas fatiadas. Acrescente uma camada de pudim, depois uma de creme e uma de biscoito. Se quiser, finalize com uma camada de chantilly e morangos picados.