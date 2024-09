4 inspirações delicadas de nail art com flores para as unhas dos pés

As nail arts sempre foram unanimidade quando o assunto é decoração de unhas para as mãos. Mas você já pensou em levar toda essa criatividade para as unhas dos pés?

Delicadas e extremamente elegantes, as nail arts para os pés são perfeitas para quem gosta de exibir sofisticação ao usar sandálias e outros calçados que deixam os pés à mostra. Além de destacar a beleza das unhas, essas decorações com esmalte trazem um toque de personalidade e criatividade para o visual.

Para inspirar você em sua próxima ida à pedicure, reunimos 4 ideias elegantes de nail arts florais para unhas dos pés que, sem dúvidas, vão encantar. Confira!

4 nail arts florais para os pés

Dedão protagonista

Procurando nail arts que transmitam personalidade e ousadia para as unhas dos pés? Esta decoração é o exemplo perfeito de como transformar suas unhas de forma criativa.

Enquanto nas unhas das mãos a esmaltação “filha única” costuma se destacar no dedo anelar, nas unhas dos pés o protagonismo vai todo para o dedão, que é valorizado com desenho de flores coloridas no centro, como margaridas, criando um visual vibrante e cheio de estilo.

Confira esse tutorial:

Ah, e não se esqueça de abusar dessa decoração incluindo outras cores de esmaltes no restante dos dedos. Mas caso preferir uma esmaltação menos chamativa, invista em um monocromático que combine com a flor no dedão.

Francesinha + flores = nail art delicada

Unindo o melhor de dois estilos icônicos das nail arts, a combinação de francesinhas com flores oferece delicadeza e uma aparência digna de “pé de princesa”.

Para recriar esse visual, comece esmaltando as unhas dos pés no clássico estilo francesinha. Depois que o esmalte estiver completamente seco, adicione as flores, dando um toque de charme e elegância ao visual das unhas.

Você pode optar por carimbos ou adesivos florais específicos para unhas, pois eles oferecem um acabamento ainda mais preciso. Confira este tutorial de como adicionar os adesivos de unhas:

Miniflores

Se as esmaltações minimalistas conquistam o seu coração – e as suas unhas –, então a decoração com miniflores desenhadas no dedão é perfeita para embelezar suas unhas dos pés.