Truques com sombras para arrasar no make dos olhos

A automaquiagem pode ser considerada uma arte que nem todos detém o talento de realizar. Arrisco dizer que aplicar a sombra de maneira correta é uma das etapas mais difíceis do make, e nem sempre é fácil alcançar o resultado desejado. Além disso, descobrir a que mais se adequa ao seu olhar também pode ser complicado. Mas calma, que dá para resolver essas questões: conversamos com a makeup artist do Santo Salone, Auxi Santana (@auxi.santana), a fim de reunir os truques de aplicação de sombra para você que não sabe por onde começar!

Analise a temperatura da pele

Conhecer sua paleta de tons pode ser essencial para decidir quais cores escolher em um make para um resultado mais harmônico. A maquiadora conta que a temperatura da pele interfere diretamente na escolha das sombras. “Sempre observo se o tom de pele da cliente é fria ou quente: sombras frias com peles frias e sombras quentes com peles quentes.”

Seleção de pincéis de sombra

De início pode parecer que o uso dos pincéis corretos não interfere na sua maquiagem, entretanto, assim como toda arte, ela também precisa das ferramentas certas!

A artista conta que, para obter um bom efeito, adquirir pincéis específicos são parte essencial. São eles: pincéis próprios para esfumar, pincel de côncavo, pincel para aplicação de sombra, pincel angular, pincel lápis e pincel língua de gato pequeno.

Como preparar os olhos antes de aplicar a sombra?

A preparação dos olhos é parte imprescindível na criação de looks com sombra, mas muitas vezes banalizada. O que muitas pessoas não sabem é que ela é necessária para que sua maquiagem possa durar por muito mais tempo!

“Sempre limpar a pálpebra antes de aplicar a sombra”, inicia Auxi, contando que olhos bem limpos são mais propensos à terem uma duração maior do produto aplicado, principalmente para peles oleosas, que têm tendência a liberar sebo na região.

Assim que limpos, vem a parte mais importante: o primer. “Sempre use um primer próprio para olhos”, aponta a maquiadora. O primer, além de dar muito mais cor ao produto, também protege sua maquiagem.

Caso você não possua esse item, uma camada de corretivo, ou então, nos casos de produções mais escuras, uma camada de delineador na cor da sombra, podem substituí-lo.

Truques para dar ênfase aos olhos

Muitas pessoas acreditam que para destacar o olhar é necessário escolher um tom escuro e bem marcado, mas a maquiadora desmistificou essa crença: as sombras claras enfatizam o olhar e as escuras têm a intenção de esconder. “Aplicar sombras claras para dar ênfase nos olhos, e sombras escuras para esconder o que não gosta”, conta.

Portanto, o ideal para quem deseja dar o efeito de aumento no tamanho dos olhos é dar preferência para sombras claras na pálpebra móvel.

Já para as que desejam dar menos destaque para a região, a dica é utilizar tons mais escuros. “Você pode aplicar uma sombra escura rente ao cílios esfumando para cima para parecer que o olho é menor.”

Sombra com efeito natural

Se você prefere dar destaque para seus traços naturais, Auxi indica a utilização de sombras mates, foscas, cintilantes e holográficas. “Para criar um efeito natural, procuro usar sombras mates na pálpebra móvel e cintilantes em pontos altos. No esfumado, sempre uso sombras mates”, ressalta.

Ela ainda acrescenta que existe um grande erro de senso comum entre muitos artistas. “Para mim, um dos maiores erros é quando uma cliente pede um olho natural e o maquiador faz um olho com sombra branca. Olho natural consiste em sempre usar uma sombra próxima ao tom de pele da cliente.”

Pálpebras flácidas e caídas

Existem diversas maneiras de harmonizar esse tipo de olhar, muito comum em peles mais maduras. “Sombras com acabamento fosco, sem brilho, nos tons médios ou escuros, são as melhores para suavizar o efeito de pálpebra caída e flácida”, aponta a expert.

Como fazer um make básico virar make balada?

Esse dilema é muito comum para quem tem mais de um evento no mesmo dia, mas a solução é simples. De acordo com a especialista, para fazer um make básico virar make balada, basta usar lápis de olho bem marcado e esfumar para fora, dando mais intensidade e glamour.