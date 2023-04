Como usar a coloração pessoal na maquiagem

Você já deve ouvido falar de coloração pessoal, ou colorimetria. É uma análise que descobre, através da temperatura e a saturação da pele, quais são as nossas cores e define uma cartela pessoal. Sabe quando você passa um batom e fica apática ou com a cara de cansada? Esse estudo ajuda a entender quais tons nasceram e funcionam em você – seja na hora de escolher uma roupa, pintar o cabelo ou fazer uma maquiagem.

Com o foco específico em make, entrevistamos Danielle Castro, maquiadora especialista em coloração pessoal e docente da Escola Madre. Ela nos explicou sobre a importância das cores. “A coloração pessoal é um estudo sobre as cores que nascem em cada um. Todo mundo nasce colorido, com um tom e subtom, seja da boca, olhos, sobrancelhas. Tem pessoas com a coloração mais evidente e outras não”, conta.

Como a descobrir a coloração pessoal pode ser útil na maquiagem?

“O trabalho da coloração pessoal é entender quais cores nasceram com cada um, seja mais quente, fria, clara, escura, profunda ou brilhante. Quando eu descubro as cores que nasceram com você, avalio temperatura, intensidade, profundidade e vou escolher uma cartela de cores que reflita isso. A ideia é repetir as cores que já nasceram com você, levando em contas suas características e, com isso, trazer harmonia, iluminação e radiância”, esclarece Danielle Castro.

Quando não usamos cores presentes em nossa cartela, elas destoam, nos deixando pálida, cansadas ou evidenciando detalhes que não queremos. “Você passa um batom e acha que ficou com mais olheiras, ou blush que ressaltou manchinhas da pele. As cores, fora da cartelas, neste caso, que não repetem nossas, não iluminam. Elas trazem sombra. Quando você entende suas cores, sua cartela, as suas escolhas serão mais assertivas – tanto de compras quanto de combinações”, completa. Esse estudo é para todas os tons que ficam próximos do rosto, cabelo, maquiagem e a parte de cima da roupa.

No Instagram, Danielle posta vídeos exemplificando sobre o poder da coloração pessoal na maquiagem. Veja abaixo:

Quais são as cartelas da coloração pessoal?

A metodologia de coloração pessoal mais usada no Brasil consiste em doze cartelas de cores, no método sazonal expandido, criado pela Suzanne Caygill. “Uma das características da separação é a temperatura, temos família mais quentes (primavera e outono) e mais frias (verão e inverno)”, explica a especialista. Dentro disso, há 3 variações, pois cada estação divide-se em subcategorias. Mas aqui vamos focar em 4: primavera/outono e verão/inverno, para facilitar nas dicas.

Coloração pessoal na maquiagem: quais os makes de cada cartela?

Já sabemos que existem 4 grupos e Danielle Castro sugeriu quais tons funcionam melhor para cada.

Primavera

A cartela de primavera tem a temperatura mais quente. É importante investir em cores igualmente quentes para respeitar as características da cartela – o que trará harmonia e vivacidade para o seu rosto. Dani indica apostar em um batom ou blush colorido e recomenda cores coloridas e quentes, como laranja, coral, pêssego e verde mais claro e vivo.

Continua após a publicidade

Outono

A cartela de outono traz cores mais suaves e escuras. ” Uma maquiagem à la Kim Kardashian, em tons de marrons e terracota, cores um pouco mais fechadas e suaves, que vão trazer essa característica da cartela de outono”, sugere Danielle Castro. Cores quentes mais suaves e profundas, como todos os tons terrosos, são para se jogar sem medo.

Verão

Se você tiver a cartela de verão vale usar cores frias mais calmas, suaves e claras. “Faz sentido uma maquiagem com menos contraste, com cores mais lavadas, como lilás, rosa suave, malva. Ao invés de passar um lápis preto, melhor usar um chumbo, por exemplo”, indica a especialista. No geral, são cores frias claras e suaves.

Inverno

A cartela de inverno traz cores mais coloridas, profundas e frias. “Tem que ter cor, é uma cartela com mais contraste. Se você usar uma maquiagem lavada, vai sentir que está um pouco pálida. É legal abusar de cor para conseguir o contraste e respeitar essa temperatura mais fria”, sugere a maquiadora. “Um delineador verde bem colorido, um blush intenso, as cartelas de inverno aguentam mais cor”, completa. Cores frias intensas e profundas, como vinho e roxos, funcionam.

Eu preciso usar apenas as cores da minha cartela?

Você não se torna refém da sua cartela, a ideia é a coloração pessoal te ajudar na hora de ressaltar sua beleza. “É legal a gente descobrir nossas cores para escolhas individuais de acordo com as nossas singularidades. Compreender as intensidades que funcionam com a gente. Até porque, se você quiser alguma coisa que foge da sua cartela, dá para equilibrar isso com temperatura, contraste ou intensidade. Não é para ficarmos presas nisso”, completa Danielle.

Ela indica notar quais são suas características na hora de fugir da cartela e usar essa cor de uma forma que não chame tanta atenção. Por exemplo, a cartela dela é a inverno brilhante, então cores quentes não harmonizam tão bem, como no caso do laranja. “Eu, Danielle, tenho a boca maior e os olhos menores, quando você olha para mim, você olha para minha boca, que é um elemento muito grande no meu rosto. Se eu passar batom laranja, ele acaba tomando muita parte do meu rosto. Preciso usar esse tom no olho ou no blush, por exemplo. Importante pensar nos elementos do seu rosto para ter um equilíbrio.”

E como descobrir sua cartela?

Para descobrir qual é sua cartela é preciso consultar um especialista em coloração pessoal e marcar uma consulta para realizar a análise.