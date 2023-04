O blush draping está de volta! Aprenda a fazer

Não é novidade de que os mundos da moda e da beleza estão sempre tentando ressignificar tendências do passado, e com o blush draping não foi diferente. Essa técnica de aplicação de blush foi muito forte nos anos de 1970 a 1980, e agora parece ter voltado com tudo! Recentemente, aliás, ele surgiu em passarelas de moda internacional e foi destaque da Fenty, marca de Rihanna.

O que é blush draping

A técnica de blush draping consiste em aplicar o blush das maçãs até as têmporas, passando pelos olhos em formato de “3”, dando destaque para essa área da face. O efeito é bem próximo ao da maquiagem de contorno, afinando a região logo abaixo das maçãs.

Esse tipo de blush é utilizado em técnicas mais artísticas, principalmente com looks ousados. “O blush vai pegar metade do rosto, então ele não vai dar um formato de rosto normal, ele vai trazer um formato mais artístico, como se fosse esculpido”, conta Ly Amorim, artista e maquiadora.

É importante ressaltar que esse método dispensa a utilização de contornos com bronzer. “Se for utilizar, que seja bem leve, apenas abaixo das maçãs para dar profundidade. O intuito é chamar atenção para os olhos, têmporas e bochechas”, reforça a profissional.

Como fazer o blush draping

De acordo com a especialista, para obter o resultado esperado de um bom blush draping, o ideal é utilizar um pincel com bastante cerdas para criar um efeito de esfumado nas regiões aplicadas.

A cor utilizada deve combinar com seu tom de pele, entretanto, a expert afirma que existem certas tonalidades que são mais versáteis. “São mais utilizados rosas puxando para o rosé, pêssegos, roxos e salmão”, aponta. Ela ainda acrescenta que existem maneiras de reproduzir o método que utilizam tons de contorno terrosos, mas que não dão o efeito clássico do blush draping, mas sim de rosto contornado.

E aí, você tem coragem de ousar com essa técnica em ascensão?

