Posh Spice Bob: o corte de cabelo da vez é a cara dos anos 90

Victoria Beckham nunca saiu dos holofotes. Desde a era das Spice Girls até sua carreira como empreendedora de sucesso, os olhos sempre estiveram voltados para seus looks, cabelo e maquiagem. Mas com a estreia de Beckham, da Netflix, parece que a nova geração descobriu quem era Posh Spice, ícone de beleza dos anos 9190 e 2000, que ditou o que foi tendência nos anos em que esteve no auge. A prova? O retorno do corte de cabelo icônico de Lady V.

E não tem como dar errado! O corte bob é um clássico atemporal há muitos anos, então, se você já é adepta, é fácil estilizar para deixá-lo com a cara dos anos 1990. O truque está na textura do fio, já que, para funcionar, ele precisa ser bem liso.

Se você quer se jogar no corte pela primeira vez, na próxima ida ao salão, peça um visual sem camadas, com a ponta ligeiramente mais comprida para criar profundidade.

A chapinha e a escova secadora são boas amigas na hora de modelar o corte, já que, além de alisar, ajudam a eliminar o frizz e ainda deixam as pontinhas viradas para dentro, que é uma marca registrada do look.

Abaixo, selecionamos 5 opções para te inspirar!

Corte Posh Spice Bob

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade