Como remover rímel à prova d’água sem arrancar cílios

Os cílios são parte importante da maquiagem: uma camada de máscara preta e a diferença é gritante. O problema é que, em muitos casos, elas são à prova d’água e difíceis de remover.

Confira algumas dicas para demaquilar sem arrancar nem um fio:

Sem enxágue

Para aqueles momentos de pressa ou cansaço, uma das melhores opções são os lenços faciais sem enxágue. Eles são embebidos de demaquilante e perfeitos para facilitar todo o processo, já que não precisam de água ou quaisquer produtos externos.

O truque é fazer uma compressa nas pálpebras por cerca de um ou dois minuto. O líquido dissolverá a maquiagem e todo o pigmento preto sairá num piscar de olhos.

Olhos sensíveis

Se seus olhos são sensíveis, os óleo de limpeza facial são ótimas alternativas. Em contato com a água, se transformam em um leite gentil que limpa sem machucar. Eles suavizam, amaciam e já hidratam a pele de uma só vez.

Cílios postiços

A dica para cuidar dos cílios postiços – e não ter que se livrar daquele par lindo – é limpar os fios com delicadeza, com a ajuda de um disco de algodão umedecido com água micelar. Para áreas miúdas, use uma haste flexível.

Extensões de cílios

Muita gente, ao invés de utilizar cílios postiços, acaba preferindo as extensões. Se esse é o seu caso, é importante saber que os cosméticos podem afetar a durabilidade de suas extensões. “O óleo e o álcool vão quebrar o adesivo e fazer com que você perca os cílios mais rapidamente”, indica Amy Kendall, esteticista de Nova York especializada em extensões de cílios, ao Refinery29. “Além disso, evite as compressas de algodão ou lenços de papel. A última coisa que você quer é que pedacinhos de algodão fiquem presos nos cílios e irritem seus olhos.” A especialista indica, mais uma vez, a água micelar.

