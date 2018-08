O membro da Família Real favorito dos funcionários do palácio

Com tantas personalidades na Família Real, é difícil imaginar que os funcionários e empregados que trabalham no palácio tenham um favorito. Mesmo assim, segundo Matt Smith, ator que o interpretou na série The Crown, Príncipe Philip, o marido da rainha, é o mais popular de toda a família.

Em entrevista à Variety, o ator disse: “Toda pesquisa que fiz o apontou como alguém brilhantemente engraçado, muito inteligente, muito popular. Na casa real ele é o mais popular de todos eles. Se você conversar com qualquer um dos funcionários, Philip é o que todos amam de verdade.”

Philip é uma das pessoas mais controversas do palácio. Foi ele mesmo, o Duque de Edimburgo, de 97 anos, quem deu uma declaração muito singular publicamente: “Eu sou rude, mas isso é divertido”.

Ainda assim, Smith diz: “Eu acho que mais que muitos deles, ele é um homem do povo. O protocolo real não o perseguiu da mesma maneira que perseguiu os outros toda sua vida e há uma espécie de rebelião nele, além de uma safadeza e um atrevimento. Eu acho que ele é muito afável e aberto com toda equipe. Todos eles o amam.”

Nos últimos anos, o Duque se manteve um pouco quieto e optou por chamar pouca atenção. Devido à recuperação de uma cirurgia no quadril, Philip até se aposentou de suas funções no ano passado.

Por ter mantido tantos mistérios, não está claro se ele vai ou não comparecer, em outubro, ao casamento de sua neta, a Princesa Eugenie, com o Jack Brooksbank.

Matt Smith interpretou Philip em The Crown por duas temporadas, até entregar o papel para Tobias Menzies.

