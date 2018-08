Um dos mais recentes sucesso da TV Globo, a novela O Tempo Não Para está prestes a se despedir de um grande nome do seu elenco.

De acordo com informações do jornalista Flávio Ricco, do UOL, Eva Vilma deve deixar o folhetim ainda nas próximas semanas. Ainda segundo ele, isso já estava acordado desde o início e não há como ela permanecer na trama. A veterana vive a doutora Petra na novela.

Protagonizada pelos atores Juliana Paiva e Nicolas Prattes, a trama já tem mais Ibope que Deus Salve o Rei.