Este é o item de beleza preferido da Rainha Elizabeth II

Atualizado em 26 out 2020, 14h56 - Publicado em 26 out 2020, 14h50

Por Da Redação - Atualizado em 26 out 2020, 14h56 - Publicado em 26 out 2020, 14h50

Parece que na família real existe uma pessoa apaixonada por batom, assim como a maioria das mulheres. Enquanto a maioria da realeza prefere looks neutros, a Rainha Elizabeth II prefere cores mais vivas em seus lábios.

A Rainha foi flagrada durante anos em alguns momentos retocando seu batom. Aparentemente, sua marca preferida é a Elizabeth Arden – que mantém descrição sobre seu relacionamento com a rainha, mas que está junto a ela há muito tempo.

A marca já disse ao jornal The Telegraphy que trabalham em “estreita colaboração com Angela Kelly [a costureira sênior da Rainha] e sua equipe para certificarem-se de fornecer um serviço excelente para tudo o que Sua Majestade requer ou gostaria de experimentar”.

A paixão de Elizabeth pelo item de beleza é tão grande, que chegou a contratar a marcar Clarins para fazer uma cor personalizada para combinar com suas vestes cerimoniais, uma delas, a sua coroação.

A escritora Sally Bedell Smith, autora do livro Elizabeth the Queen: The Woman Behind The Throne, afirmou que, um dos itens mais importantes da bolsa da rainha são seu batom e espelho. “No final de um almoço ou jantar, mesmo em um banquete com prata dourada e porcelana antiga, ela tem o hábito um tanto extravagante de abrir a bolsa, tirar um espelho compacto e reaplicar o batom”, disse. Tons de vermelho e pink são os preferidos por ela.

