Quantos dos livros favoritos de Kate Middleton você já leu?

Como usual, nada passa por despercebido quando o assunto é a família real britânica. Em uma publicação no Instagram oficial de William e Kate Middleton, os seguidores podem conferir uma prévia do interior de escritório da Duquesa de Cambridge no Palácio de Kensington no Instagram.

A publicação de março desse ano falava sobre os desafios do distanciamento social e também sobre saúde mental. Entretanto, a foto acabou chamando a atenção por apresentar uma pequena demonstração das preferências de design de interiores de Kate.

A parte mais popular de seu escritório é, sem dúvida, a bela coleção de livros posicionada em sua mesa, considerada uma seleção dos favoritos de Kate. Desde então, os usuários do Instagram têm acessado a seção de comentários para compartilhar quantos dos livros favoritos de Kate eles leram, entre os romances apresentados estão alguns dos grandes clássicos da literatura.

Será que seu gosto para a literatura são semelhantes ao da Duquesa? Confira abaixo a lista dos livros favoritos de Kate Middleton:

Razão e Sensibilidade – Jane Austen

A Abadia de Northanger – Jane Austen

Mansfield Park – Jane Austen

O Morro dos Ventos Uivantes – Emily Bronté

Tess dos D’Urbervilles – Thomas Hardy

Middlemarch – George Elliot

A Casa Soturna – Charles Dickens

Um Conto de Natal – Charles Dickens

Sonetos e Queixa De um Amante – William Shakespeare

O Retrato de Dorian Gray – Oscar Wilde

O Cão dos Baskervilles – Arthur Conan Doyle

Odisseia – Homero

