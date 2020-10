Como esses 4 casais reais se conheceram

Atualizado em 24 out 2020, 15h22 - Publicado em 24 out 2020, 16h00

Por Da Redação - Atualizado em 24 out 2020, 15h22 - Publicado em 24 out 2020, 16h00

O sucesso da série The Crown, seriado que narra a vida da família real britânica, acendeu ainda mais a curiosidade dos fãs dos membros do palácio. Apesar de ter sido divulgada como uma série baseada em fatos reais, mas com uma certa dose de exageros, as tramas relatadas no seriado da Netflix deixou seus telespectadores ainda mais sedentos por detalhes da vida de Elizabeth, Philip, Charles, Diana, William, Kate, Harry e Meghan.

O conturbado casamento de Charles e Diana

A série, que vai estrear no dia 15 de novembro sua 4ª temporada, mostrou desde o início detalhes e curiosidades da vida em casal de Elizabeth e Philip. Agora, na nova temporada, veremos em cena a atriz Emma Corrin, que interpretará a princesa Diana. Em sua última temporada exibida, o seriado mostrou a relação do príncipe Charles com Camilla Parker-Bowles, sua atual esposa.

Recentemente, o documentário Diana: The Truth Behind the Interview, que foi ao ar no Reino Unido no último dia 21, trouxe os bastidores da famosa entrevista de Diana para a BBC em 1995. Foi nela que, com a frase “Éramos três neste casamento… então ficou um pouco lotado”, a princesa revelou as traições de Charles com Camila Parker Bowles.

No documentário, Sir Max Hastings, que na época da entrevista era editor de um jornal, conta como, três meses antes do programa ir ao ar, a princesa já o havia procurado para contar sua história e desabafar sobre suas dores. A primeira coisa que ficou clara para Hastings foi o quanto ela detestava o príncipe. “Sim, ela odiava Charles. E quando eu falei ‘Existiram momentos felizes?’, ela disse ‘Não, o casamento foi um inferno desde o primeiro dia'”, continuou o editor.

Para quem já é fã da série, ou para que ainda não assistiu mas quer se contextualizar dos fatos, vale descobrir como os principais casais reais se conheceram, confira:

Rainha Elizabeth II e Príncipe Philip

Em julho de 1939, a princesa Elizabeth, então com 13 anos, acompanhou seus pais em uma visita à Britannia Royal Naval College, academia naval do Reino Unido. Foi lá que ela conheceu Philip Mountbatten, de 18 anos, um cadete encarregado de entreter a princesa e sua irmã, Margaret, durante o fim de semana. Eles jogaram juntos nas quadras de tênis do campus e jantaram no iate real. A rainha ficou instantaneamente obcecada e, daquele dia em diante, não levou nenhum outro pretendente a sério. Décadas depois, o tio de Philip, Louis Mountbatten, descreveu o encontro fatídico ao príncipe Charles em uma carta: “Sua mãe nunca pensou seriamente em ninguém depois do encontro em Dartmouth”, escreveu ele a seu sobrinho-neto.

Depois de oito anos e uma guerra, eles se casaram na Abadia de Westminster, momento retratado na série The Crown. No dia 20 novembro eles celebram seu 73º aniversário de casamento.

Príncipe Charles e Princesa Diana

Charles viu pela primeira vez Lady Diana, uma jovem de 16 anos, em 1977, na propriedade da família Spencer em Althorp (a mansão da família é a mesma em que Diana foi enterrada, e fica a uma hora e meia de Londres). Ele lembrou “como ela era divertida” em sua entrevista de engajamento público para a imprensa anos depois. Anos depois, em uma coletiva de imprensa para anunciar o noivado, Charles disse que achou ela “extremamente divertida”.

Entretanto, em seu primeiro encontro ele não estava realmente lá para vê-la. Em vez disso, ele estava ocupado perseguindo a irmã de Diana, Sarah. Eles eventualmente acabariam terminando o relacionamento – supostamente porque Sarah falou à imprensa sobre o namoro deles – mas Diana permaneceu em seu círculo social. Em 1980, a relação entre os dois começou a florescer: eles foram para um fim de semana no campo com amigos onde ela o viu jogar pólo, fez uma viagem de barco para Cowes e até recebeu um convite raro para a propriedade escocesa da rainha, o Castelo de Balmoral. Após o noivado do casal em 1981, Sarah Spencer disse à mídia: “Eu os apresentei! Eu sou o cupido! ”

Príncipe William e Kate Middleton

Embora William e Kate Middleton tenham vivido nos mesmos círculos sociais por anos antes de se conhecerem, a história de amor do casal só começou para valer na Universidade de St. Andrews, na Escócia. Durante o primeiro ano, eles viveram no mesmo dormitório e ambos estudaram história da arte. Por um tempo, eles foram bons amigos – de acordo com o livro Battle of Brothers, do historiador Robert Lacey, Middleton até precisou socorre-lo em uma festa. Depois de perceber que o príncipe era alvo da atenção indesejada de uma colega da faculdade, ela se aproximou e colocou os braços ao redor dele. “Oh, desculpe, mas eu tenho uma namorada”, ele mentiu para sua insistente perseguidora, antes de agradecer a Middleton pela ajuda.

As coisas começaram a esquentar em 2002, quando Kate participou de um desfile de moda beneficente na presença de William, que teria ficado encantando. No entanto, na época, ela ainda estava namorando outra pessoa. No segundo ano de faculdade, eles moravam na mesma casa fora do campus, e foi aí que os dois realmente se apaixonaram. Eles permaneceram firmes durante toda a universidade e, apesar de uma breve separação em 2007, ficaram noivos em 2010.

Príncipe Harry e Meghan Markle

Em julho de 2016, príncipe Harry e Meghan Markle tiveram um primeiro encontro às cegas no restaurante do hotel boutique Dean Street Townhouse, em Londres. Quem armou o encontro ainda é uma questão de debate – alguns rumores sugerem que foi a diretora de relações públicas de Ralph Lauren, Violet von Westenholz, outros apontam para a designer Misha Nonoo. Quem quer que fosse, no entanto, acertou em cheio: “Fiquei maravilhosamente surpreso quando entrei naquela sala e a vi”, Harry admitiu mais tarde à BBC. Algumas semanas depois, eles voaram para Botswana, país na África Austral, para que pudessem se conhecer longe de olhos curiosos. “Foi absolutamente fantástico”, disse Harry. Lá eles se apaixonaram e em novembro de 2017 o noivado se tornou público.

