Rabo de cavalo despojado é estiloso e prático. Inspire-se nas famosas

Seja para aproveitar um dia todo na piscina, como a atriz Mariana Xavier, ou para esbanjar estilo e sensualidade, como Ariana Grande e Beyoncé, em um momento especial, o rabo de cavalo despojado combina com as mais variadas ocasiões e, principalmente, com praticidade.

Veja também: 5 ideias de como estilizar o rabo de cavalo de um jeito fácil

E não tem regra para esse penteado, já que a versatilidade varia de acordo com o seu gosto. Dá para fazer uma versão mais alta, baixa ou meio termo.

Inspire-se na tendência que famosas nacionais e internacionais já estão adotando:

Beyoncé

Gisele Bündchen

Naomi Campbell

Mariana Xavier

MC Carol

Mariana Ruy Barbosa

Rihanna

Ariana Grande

Reproduza

Existem vários exemplos pela internet afora de como reproduzir o penteado de variados jeitos e inclusive no Tik Tok, Pamella Landim, usuária da plataforma ensina a fazer o penteado e o sugere para noivas no civil.

Ela começa separando o cabelo em duas partes e a marra de cima e depois junta com a restante e assim surge a tendência queridinha da vez.