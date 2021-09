Os melhores lançamentos de beleza e as marcas novas que chegaram ao Brasil

1. Mapa da beleza

O alinhamento dos astros é favorável para você que ama um brilho no make e a linha “My Power Is”, da Essence, vai garantir isso. As quatro paletas de sombras (44,90 reais cada uma) representam os elementos do zodíaco e signos correspondentes – a de Ar, para geminianas, aquarianas e librianas, puxam os tons terrosos em versões suaves.

2. É pra brilhar

O nome diz tudo: Summer Solstice Cheek Duo (299 reais) ou solstício de verão pronto para chegar ao seu rosto. Da coleção limitada “Bronzing Under The Sun”, da Nars, a combinação de cor e brilho garante o glow das peles beijadas pelo sol – mesmo se você não conseguir ir à praia.

3. Olhar forte

Você já deve ter notado a onda de delineadores coloridos na maquiagem. A coleção “Game On”, da Ruby Rose, ajuda quem quer experimentar. São seis tons vibrantes (15,80 reais cada um) com aplicador superfino, que facilita na hora de fazer o traço com mais firmeza.

4. Do tapete

O nude pêssego e matte Hollywoodn’t é apenas um dos cinco tons do kit de minibatons A Hint of Hollywood (239 reais), da M.A.C. A coleção “Hint of Hollywood” oferece outros seis kits com sombras, máscara, lápis e primer para lábios.

5. Dica de expert

A coleção “Manicures de Sucesso”, da Colorama, foi criada por 13 profissionais de todo o Brasil e têm oito cores de esmalte (6,99 reais cada um) que as especialistas sabem que vão conquistar seu coração e suas unhas!

6. Vendo cores

Para valorizar o olhar, as máscaras Vibrant Lashes e Iconic Lashes (32,90 reais cada uma), da Frederika Make, prometem cílios curvados o dia todinho. Além do preto, o tom azul royal surpreende mesmo no look básico do dia a dia. Para melhorar, são cruelty free.

7. Sustentável

Os xampus, hits da Davines, ganham versões em barra, com embalagem reciclável – mais sustentáveis e com a mesma qualidade. A Volu Shampoo Bar (195 reais) tem extrato da raiz do nabo e ajuda a aumentar o volume dos fios.

8. Ação profunda

Indicada para peles acneicas e oleosas, a Antiacne Mask (169 reais), da Care Natural Beauty, tem argila verde, melaleuca e cristais de quartzo na fórmula, que leva ao efeito adstringente, cicatrizante e anti-séptico.

9. No ponto certo

O Creme Reparador para Olhos (59,90 reais), da CeraVe, tem textura ultraleve, garantindo rápida absorção. Ele promete hidratar a região sensível e suavizar a aparência de olheiras e bolsas.

10. Chegou com tudo!

Após reunir uma legião de fãs pelo mundo, a Drunk Elephant desembarca no Brasil e já lança um produto poderoso: o C-Firma Fresh Day Serum (687 reais) concentra 15% de vitamina C, antioxidantes e enzimas.

11. Pele perfeita

Fundada nos Estados Unidos e recém-chegada ao país, a Sol de Janeiro se inspira na beleza da brasileira ao criar produtos para corpo e cabelo. O esfoliante com sementes de cupuaçu e cristais de açúcar Bum Bum Body Scrub (279 reais na Sephora) deixa a pele pronta para o bronzeado.

12. O futuro é agora

O Stick Ultraleve FPS 50 (149 reais), da Adcos, facilita a aplicação do protetor solar e ainda oferece controle da oleosidade da pele (redução de 50% por 12 horas), efeito primer e coloração natural, com base leve e de toque aveludado. Acabaram as desculpas para o cuidado diário!

13. Calmaria facial

O sérum corretor calmante Phyto Corrective (229,90 reais com 30 ml), da SkinCeuticals, leva extratos botânicos e ácido hialurônico na fórmula. Segundo pesquisas da marca, o uso aumenta em 47% a hidratação da pele e pode, a longo prazo, reduzir em 50% as marcas de acne.

14. É coisa nossa

A marca brasileira Creamy Skincare lançou o hidratante Calming Cream (49 reais), com complexo de ingredientes exclusivo que combate o ressecamento e reduz sensações de ardência, irritação e coceira.