Quer cortar o cabelo? Rodrigo Cintra indica 5 curtinhos lindos

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Que as mulheres estão buscando cada vez mais praticidade quando escolhem cortes de cabelo e produtos para os fios, todo mundo já sabe. Mas poder mudar o visual e fazer o bem ao próximo é melhor ainda!

Estamos no Setembro Dourado, mês de conscientização do câncer infantojuvenil. Como pai de duas crianças, a Isa e o Vini, apoio a causa do Instituto de Tratamento do Câncer Infantil (ITACI), localizado em São Paulo, mas que recebe pacientes de todo o Brasil. A conscientização pode salvar vidas. E você, que quer mudar o visual, pode ajudar.

Selecionei algumas dicas para quem quer doar as madeixas, além dos cortes que estão em alta e fazendo a cabeça das famosas (literalmente!).

Como faço para doar?

A história de que somente mulheres com fios virgens podem doar é um grande mito. São aceitos todos os tipos de cabelo, seja liso, crespo, cacheado, com química, tintura e até grisalho.

Na hora do corte, é preciso muita atenção. Você deve ir até um profissional e dizer que quer fazer a doação. Com isso, ele deve amarrar os fios em mechas, com elástico, e cortar a seco.

Mas Cintra, tem tamanho mínimo? Sim! A mecha deverá medir, pelo menos, 20cm do elástico até a ponta. Depois, você pode entregar pessoalmente nos postos de coleta — em São Paulo algumas estações do Metrô estão recebendo esse mês — ou enviar pelo correio. Você pode conferir mais detalhes no Instagram do Instituto ITACI (@instituto_itaci).

Agora que você sabe como faz, que tal se jogar nas tendências? Selecionei cinco cortes para você se inspirar!

Blunt Cut

O corte reto traz um ar minimalista, porém é importante estar atenta ao seu tipo de cabelo, já que os efeitos do corte podem variar. Nas lisas, por exemplo, o corte deixa a mulher um ar moderno e sofisticado, como a atriz Lucy Hale:

Uma publicação compartilhada por Lucy Hale (@lucyhale)

Mas se você é do time das cacheadas, pode fazer como a atriz Débora Nascimento e apostar em um que valorize ainda mais os cachos. Para este visual, a dica é o corte com navalha. Os aliados dessa vez são: o ativador de cachos e o difusor, que – para um efeito de volume na raiz – deve ser utilizado de baixo para cima (joga cabeça para baixo, em seguida para trás e depois com a cabeça mais de lado para as laterais). Se a ideia é só tirar a umidade dos fios, seque sem tais jogadas de cabeça (ok!).

Uma publicação compartilhada por Débora Nascimento (@debranascimento)

Mullets

Quem pensa que os Mullets são coisa do passado, se enganou! A moda que virou febre nos anos 1970 está repaginada e já fez a cabeça de várias famosas, como Miley Cyrus. A cantora apostou em ondas naturais e camadas para deixar o look mais despojado.

Wolf Cut

É famoso por sua praticidade, que não precisa de muito para fazer sucesso. Para um visual mais descontraído, como o da cantora Billie Eilish, basta aplicar um finalizador que dê textura às madeixas. Agora, se você prefere um cabelo mais definido, utilize um difusor para secar e finalize com um CC Cream.

Uma publicação compartilhada por BILLIE EILISH (@billieeilish)

Pixie Cut

Eu já falei aqui sobre o pixie, que voltou com tudo! Mas ele vem se reinventando. A cantora Manu Gavassi sempre adorou exibir seus fios curtinhos, mas agora ela adotou o pixie cut. Esta é uma versão do corte que fez sucesso nos anos 1960. Uma mistura de praticidade e modernidade exalam pela cantora.

Uma publicação compartilhada por Manu Gavassi (@manugavassi)

Para dar esse efeito alongado, finalize com uma pomada em pó. Ela valoriza as pontas e o corte em geral. Aplique pouca quantidade na raiz e com a ponta dos dedos, amasse até criar uma textura e esse volume na ponta da cabeça.

Chanel

Se tem um corte que é atemporal e coringa, é o Chanel. Ele é tão adaptável que uma jogada para o lado faz toda a diferença – mas há quem goste dele repartido ao meio.

Outra maneira de destacar o corte, é fazendo um babyliss para dar volume aos fios. Mas se você prefere ele escorrido, pranche duas vezes cada mecha. Assim, o corte ficará alinhado, como o da atriz Agatha Moreira. Só não esquece do protetor térmico!

Uma publicação compartilhada por Agatha Moreira (@agathaamoreiraa)

