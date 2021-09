Que tal mudar? Delineador branco dá frescor ao look do dia a dia

Com fluidez

Traços orgânicos também exigem mão firme e pincel de cerdas bem fininhas. Fica mais fácil se você seguir o desenho da pálpebra e o côncavo do olho.

Quase arte

Bolinhas de tamanhos variados preenchem toda a pálpebra até a sobrancelha, dando à sombra rosé mais modernidade. Finalize com máscara de cílios leve.

Fora do comum

Segundo Carlaxane, o segredo para curtir a criação do make é não se preocupar com regras, padrões e simetria. Aqui, o delineador foge da linha dos cílios e vai para acima da sobrancelha e abaixo dos olhos, num traço fino e elegante.

Ousadia permitida

Os desenhos com delineador vão ficando mais complexos quando você ganha confiança. Esse look, para uma ocasião especial, exige contorno e, depois, preenchimento. O desenho da sobrancelha, penteada para cima, combina com o visual mais arrojado.

Maquiagem Carlaxane • Cabelo Romulo Rosa • Edição de moda Fabio Ishimoto • Styling Henrique Tank (Luana Godoy) • Concepção visual Lorena Baroni Bósio • Assistente de fotografia Aline Lins • Produção de moda Felippe Schiavelli • Modelo Sheila O’Callaghan (Joy)