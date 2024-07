A nova base da Kylie Jenner é boa mesmo?

Kylie Cosmetics lançou base, corretivo e spray fixador no Brasil em junho. As maquiagens prometem acabamento leve, respirável e adaptável por 12 horas e foram desenvolvidas ao longo de anos pela marca de Kylie Jenner. Elas ainda são veganas e possuem 40 tonalidades diferentes, mas será que são boas mesmo? Testamos nas últimas semanas e te contamos os detalhes.

A base da Kylie Jenner é boa?

A Base Power Plush Longwear conta com niacinamida, centella asiática e vitamina E em sua formulação. Embora sejam ingredientes populares no mundo do skincare por tratar a pele, a maquiagem com esses componentes não substitui a rotina de cuidados – mas oferece um acabamento mais bonito.

Com a formulação hidratante e a característica dela ser líquida, a base tem uma alta espalhabilidade e não marca as linhas de expressão.

Isso a torna uma excelente opção para mulheres com pele madura, que geralmente relatam uma textura mais seca e apresentam mais sinais e, por isso, se beneficiam de produtos fluidos e hidratantes.

Mesmo com o efeito natural, trazendo um glow de pele saudável e não de oleosidade, a base tem uma boa cobertura e permite a construção de camadas. Ela realmente dura até 12 horas, mas indico uma fina camada de pó para alcançar essa performance.

Esses resultados foram possíveis porque a Kylie Cosmetics demorou mais de três anos para desenvolver o produto, priorizando a melhor tecnologia que poderiam alcançar, e fizeram com que ela entrasse para as minhas favoritas.

Base da Kylie Cosmetics Base Power Plush Longwear Compre agora: Sephora - R$ 249

O corretivo da Kylie Cosmetics é bom?

Outro lançamento é o corretivo Power Plush Longwear, que foi pensado a partir de três características indispensáveis para Kylie Jenner: hidratação, cobertura construível e um acabamento natural.

Esses pontos são perceptíveis ao passar o produto, que complementa bem a base da Kylie Cosmetics. Mas, o melhor de tudo, é que a extensa cartela de cores permite escolher tanto um tom que neutraliza a cor das olheiras, por exemplo, quanto um mais claro que ilumine o rosto.

Corretivo da Kylie Cosmetics Corretivo Power Plush Longwear Compre agora: Sephora - R$ 209

A bruna fixadora de Kylie Cosmetics

Segundo a marca, “a fórmula leve ajuda a acalmar a pele, minimizar o excesso de brilho por oleosidade e evitar que a maquiagem se acumule em linhas de expressão”.

Senti que a bruma realmente faz com que a maquiagem dure mais e causa um efeito bonito. Indico aplicar com uma certa distância do rosto para evitar um acúmulo de líquido em alguma região.

Bruma fixadora da Kylie Cosmetics Spray fixador Compre agora: Sephora - R$ 219

Vale a pena comprar os produtos?

Os produtos entregam o que prometem, além disso a base e o corretivo entraram para os meus favoritos por oferecem um acabamento leve e, ao mesmo tempo, capaz de cobrir imperfeições.

A base e o corretivo se adaptam aos diferentes tipos de pele ‒ da seca até a oleosa. Eles também são muito interessantes para as peles maduras, que geralmente possuem menos opções de produtos no mercado.

Resumindo: caso ainda não tenha uma base ou corretivo que se adequam a sua pele, vale muito a pena o investimento.

