Estes são os maiores lançamentos de beleza de junho de 2024!

O mês acabou – e, com ele, encerramos o primeiro semestre do ano. Mas a mudança de estação não foi a única novidade que veio acompanhada do mês, pois também tivemos grandes lançamentos de beleza para complementar nossas rotinas ou, quem sabe, rechear mais um pouco o nécessaire.

O grande destaque do mês foi o lançamento da Kylie Cosmetics, marca da Kylie Jenner, que trouxe um nova base, um corretivo e um spray fixador – você confere mais no link.

Lançamentos de junho na maquiagem

Base, corretivo, spray fixador | Kylie Cosmetics

A Kylie Cosmetics ampliou sua linha para pele com o lançamento da Base Power Plush Longwear, o Corretivo Power Plush Longwear e sua Bruma Fixadora. Os produtos contam com formulação vegana e a proposta de um acabamento leve, respirável e adaptável por 12 horas de uso, chegando com 40 tonalidades em sua primeira leva. A base, por exemplo, conta com niacinamida, centella asiática e vitamina E, ingredientes populares no universo do skincare.

Primer para Cílios | M.A.C

Não é novidade que a M.A.C está sempre trazendo novos produtos para nossa bancada, e a proposta da vez é o Primer para Cílios M.A.C Stack Legit Lift. O produto vem em uma embalagem semelhante às que já conhecemos da marca para as máscaras de cílios, e se propõe a construir o volume, alongamento e curvatura dos cílios.

Continua após a publicidade

Linha Lady Bold | Too Faced

Poder e carão: são essas as características que ganhamos ao aplicar qualquer batom da linha Lady Bold da Too Faced, que acabou de ganhar seis novas cores. O batom, além de empoderador, é cremoso e conta com uma textura rica e amanteigada que deixa os lábios com uma aparência viçosa e hidratada, além de, claro, um tom poderoso.

Entre as cores disponíveis, destaca-se a presença de três tons rosas poderosíssimos, um neutro, um alaranjado e um vermelho, para que você escolha o que melhor se adapta a você.

Linha Lady Bold | Too Faced Compre agora: Sephora - R$ 209,00

Delineador em Gel Blackeyes | Catharine Hill e Maria Catarina

Nada como um bom delineado para compor o look, e uma das principais tendências para o produto é o delineador em gel. Foi exatamente isso que a Catharine Hill, em parceria com a influenciadora Maria Catarina, trouxe com o lançamento do Delineador em Gel Blackeyes Catharine Hill by Maria Catarina.

O lançamento promete uma fácil aplicação e secagem rápida, além de alta pigmentação e cobertura, facilitando desde um delineado gatinho até os mais excêntricos.

Continua após a publicidade

Delineador em Gel Blackeyes | Catharine Hill e Maria Catarina Compre agora: Americanas - R$ 44,90

Lip Balm Abacate | B.O.B

A B.O.B, conhecida pela sua proposta de embalagens em barra ao invés de garrafas, marcou o mês de junho com o lançamento do Lip Balm Abacate, que se propõe a recuperar a hidratação e saúde dos lábios através de um balm incolor com acabamento acetinado – e, claro, acompanhado de uma embalagem sustentável.

O balm da B.O.B, porém, se destaca pela ausência de silicone, que apenas cria uma barreira de umidade, dando a falsa sensação de hidratação. O produto ainda pode ser usado como um bastão hidratante para realçar as bochechas, os cantinhos do nariz, cutículas, pálpebras, cotovelos entre outras pequenas áreas ressecadas do corpo.

Lip Oils Bauny

A Bauny, marca quatro lip oils de textura leve, confortável e não pegajosa, com cores delicadas. São elas: avelã, cereja, frapuccino e damasco. Nossa editora, Naiara Taborda, testou a formulação, um blend de 7 óleos naturais, e gostou do resultado: os lábios ficam macios e hidratados por todo o dia.

Continua após a publicidade

Sérum para os Cílios | Sallve

O cuidado dos cílios é tendência no universo da beleza, e a Sallve trouxe o seu próprio Sérum para os Cílios, que estimula o crescimento natural dos fios e proporciona o fortalecimento ao estimular os folículos capilares. Ele ainda conta com baicalina em sua composição, que induz o crescimento e hidrata.

Sérum para os Cílios | Sallve Compre agora: Sallve - R$ 69,90

Iluminador Líquido Dew La La | Benefit

Em busca de um glow instantâneo? A Benefit traz o Iluminador Líquido Dew La La que, ao ser aplicado, garante luminosidade e radiância ao corpo. O iluminador ainda contém óleo de semente de girassol e ácido hialurônico, garantindo hidratação e maciez à pele. Dew-la-la!

Iluminador Líquido Dew La La | Benefit Compre agora: Sephora - R$ 269.00

Sweet Caramel | Nina Makeup

A coleção Sweet Caramel apresenta produtos de textura cremosa que envolve o usuário pelas notas adocicadas de caramelo. Até o momento, a marca traz o Contorno Cremoso Caramelo, disponível em quatro tonalidades, e o Blush Cremoso Caramelo, disponível em quatro cores.

Continua após a publicidade

Lançamento de junho no skincare

Retinal | Creamy

A Creamy trouxe um lançamento inédito para o mercado brasileiro: o Retinal, um sérum facial anti-aging com a concentração máxima permitida de retinaldeído, um componente, da família do retinol, conhecido pela sua eficácia no combate às rugas, ação clareadora e capacidade de controle acneico.

E por que escolher o retinaldeído ao invés do retinol? A novidade se diferencia por causar pouca irritação, mesmo oferecendo resultados até 11 vezes mais rápidos do que as fórmulas com retinoides encontradas no segmento, podendo ser usada por qualquer tipo de pele

SPA Delicious, da Cathy Beaty

A Cathy Beauty apresenta a linha “Cathy Beauty SPA”, que começa com a Delicious – uma seleção de produtos que possui óleos essenciais e fragrância de chocolate com baunilha. São seis novos produtos para uma experiência sensorial única: Shower Gel, Body Scrub, Body Lotion, Body Rich Cream, Vela para Massagem Corporal e Air Mist. Com fórmulas e óleos essenciais veganos exclusivos, os produtos são dermatologicamente testados e a base de matérias primas naturais.

Continua após a publicidade

Lançamentos de junho no cabelo

Siàge Resgate Imediato | Eudora Siàge

Se você sofre com os danos de processos de descoloração, tonalizantes, uso excessivo de fontes de calor e alisamento, a Eudora traz uma nova linha que promete reparar cabelos ressecados, frágeis e danificados. O lançamento conta com a tecnologia inovadora Fiber Restore, um ativo que fortalece as madeixas desde o córtex capilar, com Biotecnologia Affinité 4D, que detecta os danos mais profundos.

A linha, que tinha começado pelo leave-in, chega com quatro produtos: Shampoo, Condicionador, Máscara e Água Lamelar, que foi o grande destaque do lançamento por ter a proposta fazer uma blindagem líquida acidificante e agir contra a porosidade das madeixas.

Linha Expertise Hidratação & Força | Amend

Se você está à procura de um linha de hidratação para os cabelos, a a Amend apresenta a linha Expertise Hidratação & Força, que foca nos cuidados de cabelos desidratados e fracos, com ingredientes como biotina, creatina e ácido hialurônico, que combatem o enfraquecimento da fibra. Os produtos contam com notas olfativas florais, com notas de frésia, jasmim e baunilha.

Nesta primeira leva do lançamento, a Amend apresenta cinco produtos: shampoo, condicionador, leave-in e máscara de hidratação.

Marca Lumina | Natura

A Natura trouxe o relançamento de sua marca Lumina, expert em cabelos, trazendo um total de 13 linhas de tratamento para as diversas necessidades do cabelo, que variam desde Reconstrução de Danos Extremos até Antiqueda e Crescimento.

Assim, cada linha conta com uma base de produtos padrão: shampoo, condicionador e máscara, mas acrescentam produtos como leave-in ou ampolas para as necessidades específicas das madeixas. Se há algo que não vai faltar, é cuidado para os fios!

Marca Lumina | Natura Shampoo Nutritivo para Cabelos Secos ou Ressecados Lumina Compre agora: Natura - R$ 35,90 Condicionador Polinutrição para Cabelos Secos ou Ressecados Lumina Compre agora: Natura - R$ 37,90

Lançamentos de junho para o corpo

Nudebody | Nudestix

A Nudestix, referência em maquiagem e cuidados para o rosto, se aventura com a sua primeira linha de cuidados para o corpo, a Nudebody.

Com quatro produtos, a linha pretende contemplar os diversos passos de cuidado com o corpo, são eles o sabonete corporal Exfoliating Butter Body Wash, o toner Resurfacing Body Toner, o creme corporal Peptide Body Creme e o óleo corporal Sunshine Oil Body Elixir. A linha, portanto, promete reviver a pele e deixá-la com um aspecto saudável e brilhante.

Lançamentos de junho na perfumaria

L’Eau de Parfum Lumineuse | Chloé

A Chloé, referência no setor de perfumaria, traz o lançamento da sua nova fragrância, a L’Eau de Parfum Lumineuse, inspirada na imagem de uma rosa recém-colhida dourada pelos raios de sol. A fragrância conta, principalmente, com notas de rosa, em junção a acentos aveludados de jasmim e baunilha, criando uma fragrância de foca no feminino.