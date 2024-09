Aos prantos, Adele anuncia pausa por tempo indeterminado na carreira

Embora tenha afirmado sonhar em vir ao Brasil, ao que tudo indica, Adele não deve realizar shows em território nacional tão cedo. O motivo? A cantora está planejando uma longa aposentadoria da música. Ao anunciar a decisão, a intérprete de “Rolling in The Deep” e “Someone Like You” caiu no choro. Confira:

Adele deve ficar sem produzir músicas por longo período

No último sábado (31), Adele anunciou que pausará a carreira por tempo indeterminado. O hiato foi confirmado durante um show em Munique, na Alemanha, e se deve ao fato da cantora querer seguir com outros projetos.

“Eu ainda tenho 10 shows para fazer, mas após isso eu não verei vocês por um tempo incrivelmente longo. E eu vou guardar vocês com muito carinho no coração”, afirmou ao falar sobre sua agenda de apresentações em Las Vegas, EUA.

Continua após a publicidade

Adele afirmou ainda, em entrevista à ZDF, que seu “tanque” estaria vazio, se referindo ao lançamento de novas músicas. Ela também comentou sobre sua vida antes da fama. “Tenho saudades de tudo antes de ser famosa, mas provavelmente o anonimato é o que mais sinto falta.”

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.