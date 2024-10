4 formas inusitadas de usar o clássico batom vermelho

Considerado por muitos como um dos clássico da maquiagem, o batom vermelho é, sem dúvidas, um dos itens mais consumidos entre as amantes de beleza.

Mas para além do uso nos lábios, você sabia que o item atemporal pode ser manuseado como uma opção multifuncional capaz de criar produções ainda mais autênticas e impactantes quando utilizado em outras partes do rosto?

A seguir, confira 4 formas inusitadas de como usar o batom vermelho para além dos lábios sugeridos pelo maquiador Leo Almeida nesse editorial marcante só com produtos Dior Beauty. Veja só:

4 formas de usar o batom vermelho para além dos lábios

Fotos de Tom Barreto (@tom_barreto), styling por Renata Brosina (@renatacbrosina), beleza assinada por Leo Almeida (@leoalmeidamk) com produtos Dior Beauty. Modelo Jess Pauletto (@jesspauletto) de Prime Mgmt.

Sombra para os olhos

Procurando trazer impacto e destaque para os olhos em sua maquiagem? Com ajuda do batom vermelho, essa tarefa pode ser reproduzida de forma fácil e sem complicações. Para isso aplique o produto sutilmente aos olhos, criando camadas com um pincel para os olhos preciso e macio.

Regule o efeito de acordo com a quantidade e textura desejadas e se precisar, sele a cremosa camada de batom com uma sombra ou blush de tom semelhante. Voilá: um make ousado e autêntico sem gastar muito.

Blush impactante

E por falar em blush marcante, que tal investir em um look que possa iluminar e dar aquela de saúde para as têmporas e bochechas? Para isso têmporas. Aplique um pouco do produto na área e comece a esfumar com um pincel fofinho.

Aproveite para trazer um pouco mais de vermelhidão para as têmporas e o centro da pálpebra móvel. Finalize com um pouco de spray fixador de maquiagem e o iluminador de sua preferência.

Olhos e lábios intensos

Esqueça a ideia de que “menos é mais”! Quando o assunto é maquiagem, a ousadia e autenticidade são ilimitadas, especialmente com produtos icônicos como o batom vermelho.

Neste look, Leo sugere uma tendência que está em alta entre as apaixonadas por moda, influenciada por passarelas e photoshoots de marcas como Dior, que vêm explorando diferentes texturas, como o vinil.

Para recriar esse efeito de lábios com acabamento molhado, opte por batons com texturas hidratantes e que proporcione um efeito de preenchimento, deixando seus lábios ainda mais volumosos e impactantes.

Nos olhos, a dica é investir em um delineado no mesmo tom do batom, criando um visual monocromático cheio de personalidade. Com um pincel fino e uma pequena quantidade de batom, trace uma linha rente à raiz dos cílios, levando o delineado até o final da pálpebra, destacando o olhar.

Seja para eventos noturnos ou ocasiões mais festivas, essa combinação poderosa entre lábios e olhos garante uma beleza única e marcante.

Vermelho intenso

Se você faz parte do time que prefere um visual mais neutro e clássico, nada melhor do que apostar em um bom e intenso batom vermelho, não é? Neste look, os lábios ganham total protagonismo, destacando-se em uma maquiagem sem blush e sem máscara de cílios.

Aposte em um contorno leve e um toque de iluminador, já que o foco principal será a boca, que pode brilhar em tons como carmim ou um vermelho superintenso.

E para você, qual desses looks mais combina com seu estilo? Seja destacando os lábios ou os olhos, uma coisa é certa: o batom vermelho é versátil e fica bem em qualquer ocasião!

