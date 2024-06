Dior inaugura casa de experiências em SP com espaço para café

Para celebrar o lançamento do novo Miss Dior Parfum, a Dior propõe uma série de atividades no Popup de Miss Dior, localizado no Shopping Higienópolis, em São Paulo.

Aberto até 07 de julho, o espaço traz uma programação criativa e inusitada: tem experiência com maquiagem, imersão olfativa, galeria de arte, cabine de fotos e até um café da marca para uma experiência gastronômica!

Programação do Popup de Miss Dior

No primeiro piso do shopping – Piso Veiga Filho –, os visitantes encontram o Beauty Fitting, onde têm a oportunidade de serem maquiados por profissionais da marca, escolhendo entre três looks de maquiagem exclusivos da Dior.

Outra atração proposta pela marca é a Olfactory Discovery, que promete uma jornada sensorial pela família Miss Dior, onde os visitantes podem explorar todas as fragrâncias e produtos. O espaço promove uma experiência olfativa, permitindo que cada visitante descubra as nuances e particularidades da linha.

Além disso, a Miss Dior Gallery destaca momentos importantes da história de Miss Dior. A galeria oferece um passeio pela trajetória da marca, apresentando marcos históricos, campanhas e a evolução das fragrâncias ao longo dos anos.

O Photo Booth é um espaço para registrar a visita de maneira personalizada. Trata-se de uma cabine fotográfica onde os visitantes podem tirar polaroids na temática da Miss Dior e também levar uma lembrança para casa.

No segundo piso do shopping – Piso Pacaembu –, os visitantes encontram o Miss Dior Café, espaço gastronômico criado para a ação em parceria com a Confeitaria Dama, que oferece um menu especial inspirado na linha Miss Dior.

Além de uma decoração temática da grife, o cardápio do Miss Dior Café traz opções personalizadas que remetem a cor rosa. Entre elas está o croissant recheado com chocolate ruby (R$ 16,50), bites de chocolate com cobertura de ruby (R$ 9,50), palmier com cobertura de caramelo, chocolate ruby ou ao leite (R$ 16) e também pink lemonade (R$ 16,50).

Sobre o perfume Miss Dior Parfum

Desde seu lançamento em 1947 até 2024, o perfume Miss Dior simboliza a evolução a visão de Christian Dior. O novo Miss Dior Parfum, por Francis Kurkdjian, incorpora jasmim, notas florais e amadeiradas.

O design do frasco de Miss Dior Parfum apresenta o clássico padrão pied-de-poule gravado no vidro, refletindo o legado da alta costura Dior. Segundo a grife, o laço “adaga” no gargalo simboliza um equilíbrio entre tradição e modernidade, tornando o frasco um emblema distinto da marca.

MISS DIOR POPUP

Quando: de 08 de junho a 07 de julho de 2024

Onde: Shopping Higienópolis (Avenida Higienópolis, 618 – São Paulo, SP 01238-000)

Piso Veiga Filho: Miss Dior Popup | Piso Pacaembu: Miss Dior Café