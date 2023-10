Qual o batom vermelho de Taylor Swift? Investigamos

19 out 2023, 09h31

Não precisa ser fã de Taylor Swift para saber que o batom vermelho é a marca registrada da cantora. Seja nos palcos, no tapete vermelho ou até em um jogo de futebol americano, a estrela não deixa o tom de lado.

E a paixão não é de hoje, bem antes do batom marcante usado na Eras Tour, que desembarca no Brasil no próximo mês, Taylor já havia elegido o vermelho como seu favorito. A primeira vez parece ter sido lá em 2009, quando apostou na cor para uma capa de revista.

De lá para cá, o amor não acabou mais e alguns produtos icônicos acabaram fazendo parte da rotina da loirinha.

Entre os amores antigos da cantora, estão o Ruby Woo (R$119), um tom clássico de vermelho da MAC, e o lápis Velvet Matte Lip Pencil na cor Dragon Girl, da Nars (R$ 155).

Mais recentemente, Taylor tem apostado no líquido LiquiLUST™: Legendary Wear Lipstick, de Pat McGrath Labs, na cor Elson 4 (US$ 34), mas o sucesso da cor é tanta que ela está esgotada no site da marca.

Só que esse não é o único batom líquido da penteadeira de Taylor, Lorrie Turk, maquiadora da cantora, já contou que o Stunna Lip Paint na cor Uncensored, da Fenty Beauty (R$ 185), marca de Rihanna, é um dos favoritos quando precisa de uma longa duração.