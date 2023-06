Dicas de como melhorar o viço da pele no inverno

A pele é o maior órgão que temos no corpo, refletindo tudo o que sentimos. Quando estamos estressadas, cansadas ou ansiosas, vemos isso estampado em nossa cútis. É a nossa principal barreira do mundo externo e não é papinho quando frisamos a sua importância. E é preciso pensar de dentro para fora. Não dá para seguir à risca uma rotina de skincare sem ponderar o que você ingere durante o dia e como cuida do corpo. Uma pele bem cuidada produz um viço natural, mas sabemos bem que ele reduz no inverno. Então, o que fazer?

Manter-se hidratada e com uma alimentação balanceada é primordial e, durante o inverno, essa atenção precisa ser redobrada. O corpo clama por água e, geralmente, o frio nos deixa preguiçosas, o que pode prejudicar nosso cotidiano. Logo, dicas para manter a pele viçosa no inverno são necessárias e elas valem para o corpo inteiro. Confira mais abaixo:

Um dos primeiros passos de qualquer rotina de hidratação é a higienização, que deve ser realizada todos os dias. Antes de receber algum ativo, a pele precisa estar limpa. Do contrário, é mais difícil a absorção de todos produtos. A dermatologista Michele Monteiro, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), conta que é preciso se ater também aos itens que você agrega ao skincare.

“É importante, nesse período usar sabonetes menos agressivo e mais hidratantes, caprichar na hidratação da pele. Se a sua pele é mais oleosa, foque em séruns e se sua pele é mais seca, pode investir em produtos mais espessos”, completa Michele Monteiro.

Banhos quentes e longos: os inimigos do viço da pele

“No inverno, o clima fica mais frio e mais seco. Por isso, as glândulas sebáceas, que produzem o óleo da pele que produzem o sebo, vão trabalhar menos e a pele fica naturalmente mais seca. As mais secas sofrem mais do que as oleosas”, conta a médica. Durante essa época, é importante ficar longe dos banhos longos e quentes. Isso porque todo esse calor da água pode tirar o manto lipídico da pele, que é uma barreira de proteção natural, deixando-a mais ressecada.

Invista em óleos na rotina de inverno

“Para manter a pele hidratada no inverno é muito legal também acrescentar óleos na rotina da pele. Quem não tem esse hábito, pode ser interessante começar a usar. Esse é sempre o último passo do skincare“, indica a beauty artist Clarissa Sardenberg. Tendo a noção de qual é seu tipo de pele, você pode apostar em qual é o mais específico para suas necessidades.

“O óleo de rosa mosqueta é um óleo muito bom que é mais versátil, já o óleo de coco, por exemplo, não é um óleo que vai funcionar numa pele oleosa“, finaliza. Os óleos de banho podem ser uma boa pedida e são ótimos para o corpo todo.

Todas as peles precisam de hidratação

Importante lembrar que pele oleosa também precisa de hidratação Não são só as peles secas que necessitam de hidratação, todo os tipos. MESMO. Use produtos específicos para suas necessidades e para sua pele, seja oleosa, seca ou mista. Não se esqueça de que hidratação vai além do rosto, ok?! O corpo inteira precisa ser hidratado.

“Nas peles secas vamos focar em produtos mais espessos, utilizando uma máscara facial uma vez por semana para dar uma intensificada na hidratação. E nas peles oleosas vamos usar produtos mais fluidos, com brumas e séruns na região facial”, aconselha a médica.

“Nas mistas, os produtos mais adequados são aqueles geralmente indicados também para as oleosas. A zona T, que é a testa, nariz até o queixo, é mais oleosa, e não se adapta bem com os produtos espessos indicados para pele seca. Então é importante fazer a hidratação com os mais fluídos e leves também na região do rosto”, explica a Michele Monteiro.

A qualidade dos cosméticos é outro fator que interfere diretamente na aderência. A dermatologista exemplifica o ácido hialurônico, que vem em diferentes pesos molecures: o de baixo peso molecular consegue alcançar as camadas mais profundas, enquanto os de alto peso molecular ficam apenas nas camadas superficiais da pele. Lembrando que existem hidratantes corporais e faciais com este tipo de ativo.

A rotina muda para peles maduras?

As pele maduras costumam ser mais finas e espessas, isso dificulta na hora de hidratar. A essência da rotina de skincare é a hidratação e neste caso, isso é ainda importante investir em produtos mais densos, garantindo uma maior absorção da pele.

Para a hidratação facial, a bruma é sua melhor amiga o ano todo

Além de cremes, séruns e óleos faciais, as brumas faciais entram para agregar os cuidados com a pele não só no inverno, mas durante todas as estações. “As brumas, que são essas águas que contém ativos hidratantes, podem ser borrifadas no rosto inclusive depois da maquiagem. Então, dependendo do lugar que você está, se está um lugar com clima seco e frio, esses produtos podem ajudar a dar conforto durante o dia”, recomenda a médica.