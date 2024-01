Brilho no Carnaval: 5 formas de utilizar o glitter na folia

Faltam poucas semanas para o Carnaval e, com ele, um dos itens mais importantes e brilhantes do mundo da beleza também dá as caras: o famoso glitter. A cara da festa, ele pode ser utilizado de diversas maneiras e texturas em nossa pele, deixando os looks e as maquiagens de ainda mais criativas e perfeitas para aproveitar o melhor desta época do ano.

E para você se inspirar e já garantir os seus glitters coloridos de Carnaval, conversamos com a maquiadora Camila Anac, responsável pela beleza e produção de diversas celebridades da TV, como Taís Araújo, Gaby Amarantos e Urias, que ensina 5 maneiras práticas e ousadas de utilizar o glitter neste Carnaval. Pronta para brilhar? Veja todas as dicas a seguir:

Mas afinal, o que é glitter?

“Os glitters tradicionais geralmente são compostos por micro pedaços de plásticos e alumínio que acabam não sendo indicados para o uso diretamente na pele. Entretanto, existem opções de glitters biodegradáveis e dermatologicamente testados, compostos por materiais que se degradam mais rapidamente no meio ambiente e não agridem a mucosa da pele” exemplifica a makeartist.

A maquiadora também explica que existem variações nos veículos, ou seja, a maneira como eles são apresentados. “As opções são inúmeras, porém as mais comuns são o glitter em pó solto, comuns em maquiagens e produções no geral; o glitter em gel, bastante utilizado no corpo para garantir um glow na pele e, por fim, o glitter em sombra, que pode ser encontrada líquida ou em uma pastinha um pouco mais espessa”, conta.

Vale ressaltar que o glitter pode ser utilizado em diversas texturas e cores diferentes, podendo apresentar tonalidades e cintilâncias distintas, a depender do produto e forma como é aplicado.

Um bom exemplo dessa versatilidade de tons e texturas de glitter seria o glitter furta-cor, que ganhou espaço na coleção de maquiagem de diversas it-girls e até mesmo em produções de filmes e séries de TV, como Euphoria, estrelada por Zendaya e Hunter Schafer.

Como usar glitter no Carnaval

Glitter Lips

Hit durante os anos 2000, o Glitter Lips é uma ótima opção para quem quer se arriscar pela primeira vez no mundo dos brilhos. A técnica pode ser facilmente utilizada a partir de um gloss labial com bastante glitter ou com a aplicação de brilhos por cima do batom. Confira os tutoriais a seguir:

Camila explica que para manter o glitter no lugar é preciso realizar um poderoso ritual de hidratação nos lábios, além de abusar do fixador de maquiagem.

“Usar um spray fixador de maquiagem pode ajudar a manter os glitters finos fixados no rosto de modo geral. Agora, em áreas mais sensíveis, como os lábios e olhos, o ideal é utilizar produtos cremosos de alta fixação que ajudam a manter todos os brilhos no lugar por muito mais tempo”, aconselha.

Aplicar um pó translucido por cima do Glitter Lips também pode ser uma ótima dica para manter o batom por muito mais tempo. Ele pode ser reaplicado ao longo do dia para fazer com que os brilhos permaneçam fixados nos lábios até mesmo durante a folia dos bloquinhos e desfiles de Carnaval.

Cabelos Gliterizados

Um dilema entre os foliões durante o Carnaval, com toda certeza, é o glitter por todo lado, principalmente entre os cabelos. Se você quer usar, saiba que existe uma forma muito mais simples de aplicar os brilhos nas madeixas, sem deixar aquela bagunça cintilante.

Utilizando o bom e velho gel fixador ou gelatina própria para os cabelos, é só misturar o glitter de sua preferência em um pequeno recipiente, assim você terá a quantidade exata para a realização do penteado ou estilização dos seus cabelos. Veja a seguir o tutorial:

Para retirar todo o gel glitter dos cabelos, a lavagem poderá ser feita utilizando um shampoo antiresíduos, que irá eliminar de maneira uniforme todo o gel e partículas de brilho.

Glow Glitter Corporal

Sabe aquele brilho corporal digno de rainha de bateria de escola de samba? Saiba que você poderá ter este mesmo glow em suas pernas, braços e colo com apenas dois produtos: óleo corporal e iluminador facial.

Misturando os dois em um pequeno recipiente, você poderá aplicar a mistura de maneira uniforme utilizando as mãos ou até mesmo uma esponjinha de maquiagem nova.

Espere alguns minutos para que a pele absorva todo o óleo, e pronto! Assista ao tutorial:

Vale ressaltar que, caso tenha exposição ao sol, é preciso aplicar o protetor solar antes de utilizar a mistura. Além disso, existem ótimas opções no mercado de iluminadores corporais com fator solar, o que torna tudo mais prático.

Delineado com Glitter

Queridinho mesmo fora da época de Carnaval, o delineado com glitter pode ser uma boa opção para garantir um visual glamoroso nesta folia.

Pode ser feito com o próprio glitter em sombra, ou colando glitters maiores ou pedrinhas e strass.

E para retirar todas as partículas de glitter e strass, sem gerar fricções ou agredir os olhos, Camila compartilha o seu melhor truque: “Cleasing oil. Definitivamente, ele é a melhor opção para dissolver a maquiagem e os glitters sem agredir a pele, principalmente a dos olhos”.

O glitter com toda certeza será o seu maior aliado para este Carnaval. Faça como ele, brilhe e seja feliz!

