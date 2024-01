Estes são os maiores lançamentos de beleza de janeiro!

Janeiro (finalmente) acabou, e em meio ao corre-corre do Ano Novo e a organização da rotina, também recebemos diversas novidades no mercado de beleza, desde séruns para os cílios até collabs inusitados – alô, Lu da Magalu! Com tantos lançamentos, é impossível manter todos no radar e escolher qual será a grande inovação que vai marcar presença na nécessaire e, quem sabe, no nosso lookinho para os blocos de Carnaval.

Por isso, chegamos com nossa lista mensal dos maiores lançamentos de beleza, que vai te ajudar a atualizar a bancada de maquiagem e skincare com as maiores novidades, tudo em um só lugar. Vamos conhecer?

Novidades de janeiro na maquiagem

Niina Secrets

Procurando pelos produtos perfeitos para usar no seu make de Carnaval? Se tem uma coisa que a folia pede são brilhos e muito glow, e é exatamente isso que a Niina Secrets, do Grupo Boticário, entregou em Janeiro.

A marca chega com o lançamento da linha Niina Secrets Luminous, que traz consigo duas paletas de blush e iluminador para o rosto – contando com 4 cores em cada paleta (R$119,99).

A coleção ainda vem acompanhada do Iluminador Multifuncional Luminous (R,99) que, diferente das paletas, apresenta um brilho que pode ser usado para além do rosto.

Continua após a publicidade

Para completar o visual, a Niina Secrets disponibilizou o Gloss Luminous Bronze (R$39,99), que deixa os lábios com um efeito laqueado e brilhante, com partículas bronzeadas.

A marca ainda promete que o gloss foi produzido com um intuito multifuncional, podendo ser usado nas pálpebras para um efeito glossy ou latex, que promete ser uma das tendências em maquiagem para 2024.

Linha Bruna Tavares | Bruna + Lu da Magalu

Se tem alguém que sabe entregar, é a Bruna Tavares. O lançamento da vez é uma colaboração com ninguém menos que a Lu do Magalu, avatar do e-commerce Magazine Luiza.

Continua após a publicidade

As influenciadoras se juntaram para lançar uma coleção de batons líquidos + gloss, que contam com alta pigmentação e um acabamento matte aveludado, com fórmulas enriquecidas com vitamina E e livres de parabenos e parafinas.

Entre os batons líquidos, a coleção chega com quatro cores: nude (Batom Líquido Hashtag), vermelho (Batom Líquido Online), rosé queimado (Batom Líquido Feed) e marrom (Batom Líquido Trend).

E para completar aquele visual, Gloss Labial Pixels, inspirado no universo online.

Simple Organic

Em clima de verão e Carnaval, a Simple Organic começa o ano com o lançamento de um nova linha de pigmentos altamente brilhantes e de longa duração, perfeitos para aquele calor e correria da folia.

Continua após a publicidade

O pigmento – sombra em pó (R$69,00) chega nas prateleiras com cinco variedades de cor: vermelho, prateado, safira, dourado e azul claro. E, por aqui, nós testamos os brilhos para garantir se funcionam para a correria do Carnaval, confira!

Vult

Preparadas para o sol? A nova linha Soleil Sunset da Vult promete ser a linha perfeita para o verão. Ela conta com Pó Compacto Duo Blush e Bronzer Soleil Sunset (R$45,99), que combina 2 cores em um produto só, garantindo um acabamento bronze, natural e com finalização aveludada.

Além disso, temos a Paleta de Sombras Soleil Sunset (R$35,99), com três cores com acabamento matte, um cintilante e um metalizado, com um tamanho multifuncional para entrar em diversas nécessaires.

Para completar o look, a Vult entregou o Gloss Labial Soleil Sunset (R,99) inspirado na golden hour, dando uma finalização bronze com ácido hialurônico, blend de vitaminas e óleos essenciais.

Continua após a publicidade

Mas a coleção não acaba aí: para as unhas, são cinco esmaltes com efeito gel, o Esmalte 5 Free Vult Soleil Sunset (R$9,99), disponível nas cores Brilho Único, Hora Mágica, Onda de Calor, No Horizonte e Sol Vibrante.

Vizzela

E temos novidades quentinhas! A Vizzela acaba de lançar a linha Be Bronzer, pensando no glow do verão! Entre os produtos, temos o Iluminador Corporal Be Bronzer, um hidratante corporal que propõe realçar o efeito bronze na pele, com óleo de coco e manteiga de karitê. Além disso, a marca ainda garantiu um Pó Bronzeador Facial Be Bronzer, que promete deixar a pele com acabamento acetinado e um toque aveludado.

Novidades de janeiro para o corpo

Cloy | Linha Hidratante

Esse verão pede bastante hidratação, e a Cloy ouviu! A marca referência em sabonetes estreia com uma linha de hidratantes. Os produtos contam com uma fórmula com mais de 83% de ingredientes naturais e creme hidratante vegetal – além de ser cruelty free.

Continua após a publicidade

São três hidratantes corporais em gel: “Hidratar com o leite derramado”, “Salvo pelo abacate” e “Pitaya na pele faz milagre”, enriquecidos com vitaminas A, B e C, respectivamente.

Além disso, a Cloy trouxe dois séruns hidratantes corporais, que contam com ácido hialurônico para firmar a pele, nas variantes: “Amora que vem pra bem” e “Acerola para toda hora”.

E para encerrar os lançamentos da marca, também temos o seu primeiro produto em textura aquagel, o “Cica na pele é refresco”, podendo ser usado como pós-sol para aquela sensação de refrescância.

O Boticário | Disney Wish

Não tem nada melhor do que misturar beleza com nossos filmes favoritos, não é mesmo? O Boticário amplia seu portfólio com uma nova coleção inspirada na mais nova animação da Disney, Wish: o Poder dos Desejos.

A linha é perfeita tanto para os adultos quanto para crianças, contando com a Colônia Sophie Disney Wish (R$89,90), com toques olfativos de carambola, marcada por uma sensação frutal.

Também temos a nova loção que traz o toque de brilho necessário para a folia, a Loção Glitter Sophie Disney Wish (R$46,90), com o mesmo cheiro frutal da colônia, mas repleta de eco glitter dourado, como se fosse a poeira estelar da Estrela!

Já para os pequenos que adoram maquiagem, o Boticário trouxe a Palette Sophie Disney Wish (R$79,90), uma paleta multifuncional em formato de estrela com sombras, batons e iluminador.

Por fim, o lançamento também traz o Gloss Labial Sophie Disney Wish (R$19,90), com uma tonalidade rosada e repleta de glitter, perfeito para as crianças.

O Boticário | Cuide-se Bem

Alguém pediu por cheirinhos frutais? O Boticário trouxe três novas Loções Desodorantes Hidratantes, com cheirinhos deliciosos de banana, framboesa e maçã-verde, prometendo 48 horas de hidratação.

Além disso, a marca não vai te deixar na mão – literalmente – com o lançamento do Creme Hidratante para Mãos, com fragrância de maracujá e textura de gel-creme refrescante. E o creme não vem desacompanhado, para completar o cheirinho de maracujá, temos mais um Body Splash Corporal.

Para o momento do banho, temos o Sabonete Líquido Corporal com extrato de melancia, além do Creme Esfoliante Corporal com casca de coco, que hidrata e esfolia efetivamente sem agredir a pele, além do Sabonete em Barra.

Aproveite também o Shampoo de Vinagre de Framboesa, que limpa os fios equilibrando o excesso de oleosidade da raiz e, também, o Condicionador Mel, que repõe os nutrientes, promove hidratação imediata e garante fios macios.

Já para os cuidados faciais, o Esfoliante Facial Morango elimina células mortas e reduz a aparência de cravos e poros, além do Gel de Limpeza Tangerina, que promove uma limpeza suave removendo impurezas e o excesso de oleosidade.

O lançamento conta com o Hidratante Cremoso de Banana e Gel Hidratante Refrescante de Maçã Verde. Para completar o momento de skincare, a marca trouxe a Máscara Noturna de Melancia, que renova e melhora a textura da pele durante o sono.

Lançamentos de janeiro para o autocuidado

Ricca | Nutrição para as unhas

Não sabe por onde começar a nutrição das unhas? É isso que a nova Caneta para Nutrição de Cutículas Ricca promete, com óleo de jojoba, óleo de amêndoa e esqualano em sua composição.

A novidade garante cuidado e nutrição para as cutículas, além de deixar a esmaltação mais duradoura.

Benefit | Sérum para os cílios

Nada como começar o ano com os cílios poderosíssimos! A Benefit chega com o lançamento do seu primeiro sérum fortalecedor de cílios, o novo Whoop Lash, cuja fórmula conta com Provitamina B5 – que deixa os cílios saudáveis e brilhosos – Biotina, Flor de Hibisco e Óleo de Cártamo.

Nina Makeup | Nina Skin

A marca nacional Nina Makeup marca sua entrada no mercado de skincare com “Nina Skin”, que conta com o Demaquilante Instant Clean (R$29,99), que tem fórmula enriquecida com colágeno, ácido hialurônico e extrato de rosa de mosqueta.

Além disso, para complementar, também chega a Água Micelar Instant Care (R$29,99), um produto multi-funcional com fórmula oil-free, que oferece hidratação e tonificação para a pele.

Para finalizar, o Sabonete Líquido Instant Care (R$44,99) é a opção perfeita para cuidar da pele, especialmente para pele mista e oleosa.

Simple Organic | Sérum Skin + Scalp

E temos mais novidades da Simple Organic: o Sérum Skin + Scalp, um produto 2 em 1 para cuidados faciais e capilares. A solução é um sérum rejuvenescedor que aumenta a elasticidade, a resistência e redensifica o cabelo e a pele.

Nos fios, o lançamento tem como objetivo nutrir, fortalecer e dar brilho, além de preencher a massa capilar, controlar o frizz, reduzir a opacidade, ressecamento e também pode ser usado para os cuidados com a barba.

Já no rosto, o sérum age como ativo rejuvenescedor para aumentar a elasticidade, resistência e redensificar a pele.

Lançamentos de perfumaria em janeiro

O Boticário

Já no mundo das fragrâncias, O Boticário traz o Deo Colônia Floratta Romance de Verão (R$129,90), uma nova fragrância que une o dulçor do pêssego com toques sensuais de hibisco e leveza de plumeria, trazendo aquele toque tropical que tem tudo a ver com verão.

Acesse nosso canal de Whatsapp e receba nossas receitas e notícias diretamente do seu celular!