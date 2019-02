8 produtos de maquiagem perfeitos para o Carnaval

1. Glitter Vult zoom_out_map 1/8 Com partículas refletoras de luz que promovem efeito surpreendente às maquiagens mais elaboradas, o Glitter Vult possui embalagem com dosador que permite o uso sem desperdício. Preço: R$ 13,90. (Vult/Reprodução)

2. Paleta iluminadora zoom_out_map 2/8 A Paleta Iluminadora Mark, da Avon, tem acabamento luminoso e glow. A fórmula conta com partículas de pérolas o que resulta num acabamento com efeito holográfico. Preço: R$ 44,99. (Avon/Reprodução)

3. Blush líquido luminoso zoom_out_map 3/8 O Gosh Lumi Drops Blush é um blush líquido e luminoso, que proporciona um rubor saudável ao seu visual com brilho radiante e natural. Preço: R$ 50,90. (Gosh/Reprodução)

4. Batom glitter zoom_out_map 4/8 O Batom Líquido com Glitter da Vult foi desenvolvido com partículas multidimensionais de brilho intenso que proporcionam um acabamento luminoso, sofisticado com conforto aos lábios. Fácil de aplicar, pode ser utilizado sozinho ou combinado ao seu batom favorito. Preço: R$ 20,40. (Vult/Reprodução)

5. Delineador com glitter zoom_out_map 5/8 O delineador com glitter da Too Faced vem em diversas cores, todas bem brilhosas e alegres. O produto promete ser fácil de remover, sem deixar glitter. Preço: R$ 99,00. (Too Faced/Reprodução)

6. Glitter Essence zoom_out_map 6/8 O glitter Get Your Glitter On! Loose, da Essence, é vegano pode ser usado tanto no rosto quanto no corpo. São vários tons para criar looks diferentes. Preço: R$ 20,90. (Essence/Reprodução)

7. Sombra Moondust zoom_out_map 7/8 A Sombra Urban Decay Moondust possui partículas microfinas de brilho e metálicas. Sua textura parece cremosa mas ela fixa como pó para criar um look brilhante. Preço: R$ 169,00. (Urban Decay/Reprodução)