Maquiagem de Ano-Novo: 6 inspirações para arrasar

Você quer arrasar na virada? O réveillon marca a possibilidade de mudança e te dá uma nova chance de viver de acordo com o que você acredita. E em um momento tão especial, é natural querermos preparar um look todo especial e que nos deixe confortáveis e confiantes. Para te inspirar, trouxemos 6 opções de maquiagem de Ano-Novo que harmonizam com o clima desta noite de festa.

Um pouco de cor

Se você é uma pessoa supersticiosa e escolhe a cor das suas vestes conforme o significado dela, pode potencializar essa intenção a partir da maquiagem. Tons de amarelo, vermelho, azul, branco, entre outros são achados em paletas e te embelezam ainda mais.

Mas não precisa escolher exatamente nesta linha: como os looks costumam ser mais neutros, como branco, dourado ou prateado, é possível inovar mais no make para não ficar inteira monocromática. Só não se esqueça de comprar produtos à prova d’água para evitar borrões na hora de pular as sete ondinhas, em!

Maquiagem com brilho é bem-vinda!

Quer começar o ano brilhando? Além da sua luz interior ― que vai vibrar com a passagem de 2022 para 2023 ― você pode contar com a ajuda de muito iluminador e muita sombra brilhante.

Delineado poderoso

Quem não ama um delineado? Os formatos gatinho, duplo, com sombra ou desenhos são algumas das opções disponíveis. O legal é que a pessoa consegue representar sua personalidade a partir do design e da espessura dele. Se quer demonstrar mais delicadeza, por exemplo, usa um mais fino e com uma cor mais clara. Para a praia, vale combinar com um make mais luminoso, com uma pele bem preparada, iluminador em pontos estratégicos e batom de cor suave.

Quer combinar duas tendências em uma só? Aposte no delineado gatinho prateado ou dourado.

Sair do óbvio fica fácil com a ajuda de acessórios para os olhos. Um dos mais conhecidos são os brilhos que vem em cartelas, os chamados strass. Para quem acha que já está batido, a verdade é que a forma como você aplica o adereço faz total diferença na hora de se destacar.

Maquiagem rosada – romântica e leva

Se você não abandonou o rosa durante este ano, não vai fazer isso justamente no início do próximo, né? Não precisa limitar a sua criatividade: use diferentes tons da cor para criar um aspecto de esfumado; aplique o blush nos olhos; faça um delineado diferentão… Enfim, seja feliz!

Bem fresh e discreta

Quer algo mais básico? Uma maquiagem focada na pele, sem muito produto nos olhos (apenas uma sombra delicada) é uma opção, além de ser a cara do verão. Com base, corretivo, blush, contorno e batom você consegue evidenciar ainda mais sua beleza, sem ter o aspecto “muito carregado”.