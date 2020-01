Maquiagem com um toque de exagero? Pode, sim!

É hora de caprichar na autenticidade e criar um make mais ousado, cheio de personalidade. Convite aceito? Então bora conferir o tutorial que preparamos para você!

Antes de começar a produção, limpe e hidrate com capricho o seu rosto. Essa é uma etapa fundamental para uma maquiagem duradoura e bonita. Em seguida, uniformize a pele. A maquiadora Janaína Paiva, nossa estrela neste tutorial, usou a Base Líquida FPS 15 Aquarela Castanho 8, para disfarçar as imperfeições com um efeito bem natural e leve, o Corretivo Alta Cobertura Aquarela Castanho 20, que uniformiza a pele e ameniza as olheiras, e o Pó Compacto Matte Aquarela Castanho 20, para um toque matte e aveludado.

Já o efeito radiante fica por conta do Pó Iluminador Glow Aquarela. Aplique nas partes altas do rosto: como maçãs, canto interno dos olhos, ponte do nariz e acima dos lábios, região conhecida pelos maquiadores como arco do cupido. “Sugiro aplicá-lo com os dedos, pois o calor das mãos ajuda a esfumar e a fixar melhor o produto”, ensina Janaína.

Na sequência, nossa modelo usou o Lápis de Sobrancelha Aquarela Castanho Escuro, mas você deve escolher a cor que mais se aproximar do tom dos seus fios. Para um resultado natural, passe o lápis do lado externo das sobrancelhas e siga em direção à parte interna. “Depois, use a escovinha da ponta do lápis. Dessa forma você espalha o produto, preenchendo e definindo as sobrancelhas.”

Agora, aplique o Quarteto de Sombra+4 Color Aquarela 1200, que tem efeito matte e metalizado, acabamento acetinado, com leve brilho. Primeiro, passe o rosa mais forte em toda a pálpebra utilizando um pincel bem fofinho, como o Pincel Olhos Esfumador Aquarela. Depois, aplique a sombra pêssego em todo o côncavo utilizando o lado chanfrado maior do Pincel Olhos Delineador Aquarela para apagar a marcação entre as duas tonalidades.

Em seguida, passe o Lápis Kajal Cor Intensa Aquarela Marrom tanto na linha d’água inferior quanto na superior. Faça um traço bem fino e rente aos cílios. Complete com pinceladas suaves do Blush Color Aquarela Bronze e aplique duas camadas da Multimáscara Tint à Prova d’Água Aquarela tanto nos cílios superiores como nos inferiores.

Para finalizar com chave de ouro, contorne os lábios com o Lápis Lábios Color&Contour Aquarela Vermelho e preencha com o Balm Velvet Matte Aquarela Vermelho. “Deixe sempre à mão uma haste flexível para limpar e garantir um acabamento perfeito”, ensina Janaína.

Feito: um make vibrante, deslumbrante e cheio de borogodó, para você pôr todas as suas cores pra fora!

Agradecimentos: Simone Barcelos, diretora criativa da Escola Madre, e Cintia Fonseca, docente e gerente da Escola Madre.