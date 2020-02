Maquiadora ensina a fazer um make para o dia com poucos produtos

Vanessa Rozan aposta na multifuncionalidade de cada item

Foto: Daniel Aratangy

Uma maquiagem completa não requer um nécessaire com dezenas de produtos difíceis de usar. Vanessa Rozan ensina que o segredo é apostar na multifuncionalidade de cada item: o blush, por exemplo, pode ser usado também nos olhos, fazendo a vez das sombras. Para economizar tempo, a top maquiadora ainda testa novas combinações. O resultado é um look incrível em poucos passos:

Pele: Comece misturando o primer à base e aplique com pincel do centro do rosto para as laterais. Desça também para o pescoço para evitar o efeito “máscara”. Se você precisa de mais cobertura, misture uma pequena quantidade de corretivo na base.

Pele: Tenha sempre mais de um tom de corretivo à mão: o mais claro pode ser usado como iluminador nas têmporas, acima dos lábios e na ponte do nariz; já o mais escuro é ótimo para fazer o contorno do rosto.

Olhos: O primer que foi misturado à base também pode fazer par com o corretivo: a mistura faz o make durar mais e destaca as cores que vão ser usadas nos olhos.

Olhos: Quando aplicado nas pálpebras, o iluminador cintilante serve como sombra. Já o blush pode ser aplicado no côncavo para dar profundidade e “esquentar” o olhar. Bastante máscara nos cílios finaliza o make dos olhos.

Maçãs: A combinação de iluminador e blush também pode ser aplicada nas maçãs do rosto – o resultado é um rubor leve e iluminado.

Lábios: Para finalizar, aplique um pouco de iluminador no centro dos lábios – eles vão parecer mais carnudos! – e, por cima, um gloss clarinho.

Para fazer o make, Vanessa usou as novas paletas da Benefit, da linha How to Look the Best at Everything, que foram lançadas no Liceu de Maquiagem, nesta terça (11). Os lançamentos chegam às prateleiras brasileiras em novembro.

Fotos: Divulgação

Três paletas, disponíveis nas cores light, medium e deep, são específicas para cada tom de pele.

Preço sugerido: R$ 156* (cada)

Fotos: Divulgação

Outras três paletas (Feelin’ Dandy, Go Tropicoral e Sugalicious), combinam iluminadores, blushes e tints para os lábios e maçãs do rosto.

Preço sugerido: R$ 145* (cada)

*Preços pesquisados em setembro/2012