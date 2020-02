Make natural marca beleza dos anos 2000

A grife Balmain apostou na sobrancelha marcada para valorizar a beleza natural

Foto: Getty Images

Na última segunda (07), aconteceu em São Paulo o Senac Beauty Experience, que reuniu especialistas da área de beleza para falar sobre as tendências do momento. O beauty artist Duda Molinos explorou a maquiagem que tem reinado nos anos 2000: “a hipernaturalista“. “Depois da das cores dos anos 80 e da pegada sujinha dos anos 90, a beleza dos anos 2000 aponta para o make natural”, conta Duda. É o momento de valorizar a personalidade da mulher sem extravagâncias.

O que vale na hora de compor os looks da época são: simplicidade e facilidade. “Quanto mais próximo da realidade, melhor. Menos é mais”, explica ele. E referência é o que não falta. Os desfiles de inverno 2012 das grifes Balenciaga, Balmain, Calvin Klein, Dior e Jil Sander trouxeram makes limpos inspiradores.

Mas não pense que para compor o visual é preciso sair de cara lavada. O segredo está em usar maquiagem, sem transformá-la em um evento. “Corrija a pele sem pesar e complete com apenas uma camada de máscara para cílios, sombra marrom esfumada ao redor dos olhos e batom sequinho cor de boca”, ensina o expert. Marcar a sobrancelha também é um truque simples, mas infalível para valorizar o olhar. E mais: “O curvex sem máscara já faz toda a diferença e o blush rosado aplicado só na frente sugere uma pele bem tratada.”

Faça como a Gucci, invista no batom vinho e deixe o resto do make suave

Foto: Getty Images

Apesar do conceito natural, saiba que não é preciso ser extremista e abandonar todos os outros itens de make ricos em cores. Um delineador gráfico e até um batom vermelho ou vinho, por exemplo, levantam o visual e estão mais do que liberados. Afinal, o uso de tais recursos contribui também na valorização do estilo pessoal de cada mulher.

O penteado da vez

Fuja da mesmice, dividindo o cabelo na lateral

Foto: Getty Images

O cabelo ideal para fazer par com o make limpo segue também uma linha mais pura. “Risca lateral com rabo de cavalo chapado, franja presa para traz e texturas leves e despojadas completam o look com perfeição”, sugere Duda. A beleza do momento é aquela que conversa com a roupa e não briga por espaço!