Jade Picon revela cuidados com o cabelo em casa

Apesar da agenda lotada, Jade Picon não abre mão dos cuidados com o cabelo. “Sempre fui cuidadosa com corpo, pele, cabelo e saúde”, conta em entrevista à CLAUDIA. A embaixadora da Eudora Siàge, porém, nem sempre encontra espaço no dia a dia para tratar os fios em salões de beleza, por isso reforça a atenção em casa.

“Acabo não tendo muito tempo para ficar frequentando salões de beleza, então redobro os meus cuidados em casa”, revela.

É nesse contexto que ela aproveita para focar naquilo que é essencial e pode ser feito de um jeito prático. O melhor é que a influenciadora fala sobre os detalhes de como faz isso – e você encontra a seguir!

Jade controla o frizz usando touca de cetim e evitando água quente

Entre seus hábitos, Jade procura dormir com o cabelo seco, usar touca de cetim para controlar o frizz e lavar os fios com água fria ou morna .

“Também uso máscaras de tratamento que ajudem a manter a saúde do meu cabelo, com maciez, brilho e sem quebras”, acrescenta.

Jade Picon cuida do cabelo contra à exposição solar

Além das fontes de calor utilizadas nas madeixas para as gravações, a influenciadora mora no Rio de Janeiro e precisa lidar com a exposição dos fios ao sol.

A estratégia dela é a aplicação de leave-ins com proteção térmica e que atuem contra o ressecamento para driblar os problemas.

Jade Picon tem um cronograma capilar

Com os danos causados pela exposição ao sol, à piscina e ao mar, a influenciadora segue um cronograma que combina hidratação, reconstrução e nutrição.

“Tenho consciência de que o cabelo precisa de cuidados assim como todo o corpo, então sigo um cronograma para cuidar deles da forma adequada ao meu tipo de fio e evito o acúmulo de químicas”, diz.

Tratamentos profissionais a cada 3 ou 4 semanas

Jade não costuma frequentar salões de beleza na mesma intensidade que outras famosas, mas faz o acompanhamento profissional mensalmente. “A cada três ou quatro semanas, pelo menos, procuro dar uma geral no cabelo”, pontua.

Cuidado nas viagens

Outra questão é que Jade precisa recalcular seus cuidados com os cabelos sempre que vai viajar.

“Existem lugares onde a água não é da mesma forma como a que usamos no Brasil, às vezes ela vem com mais cloro e resseca mais rapidamente os fios”, conta.

Por isso, ela acaba evitando lavar os fios todos os dias e leva produtos específicos para lidar com o ressecamento.

Alimentação saudável reflete na aparência do cabelo

A alimentação saudável de Jade reflete em toda sua saúde, inclusive na capilar. “Quando estou seguindo exatamente a dieta de maneira equilibrada e rica em nutrientes, é perceptível o quanto ajuda com esses aspectos.”

A influenciadora não tem problemas com mudanças nos cabelos

Jade não dispensa transformações nas madeixas. “Não me privo de mudanças visuais, independentemente de qual seja o esforço que terei para cuidar.” Aliás, ela voltaria para os cabelos loiros se algum trabalho pedisse essa transformação. “Se surgisse um trabalho que eu precisasse ficar loira, eu ficaria novamente”, finaliza.

