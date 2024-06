Por que o óleo de limpeza é indispensável no seu skincare

Você sabia que o cleansing oil ‒ ou óleo de limpeza ‒ remove maquiagens pesadas sem agredir a pele? Muito usado na rotina de skincare das asiáticas, o produto ganhou popularidade nas redes sociais por entregar uma limpeza profunda na pele de forma gentil. Aqui, você confere os benefícios e as curiosidades sobre ele.

O que é o cleasing oil?

Cleasing oil, ou óleo de limpeza facial, é um produto que remove as sujeiras e a maquiagem da pele sem machucar a derme. À base de óleo, como o nome entrega, ele se mistura com os óleos naturais da pele e dos produtos pré-existentes no rosto, permitindo a remoção das impurezas com mais facilidade.

“O cleasing oil dilui a maquiagem com mais eficácia que qualquer outro tipo de produto, mantendo a pele limpa, equilibrada e preparada para receber todos os próximos passos dos cuidados”, explica Larissa Veratti, maquiadora e treinadora de Estée Lauder.

Para que serve o óleo de limpeza facial?

A função do óleo de limpeza facial é higienizar a pele do rosto, sem causar impactos à barreira cutânea. É que essa camada é responsável pela proteção contra agressões e fatores externos, evitando doenças e manifestações alérgicas, e, portanto, mantê-la saudável é também manter o rosto saudável.

Outro ponto é sua utilidade para remover produtos à prova d’água. “Os demaquilantes em forma de loção, gel e espuma são ótimos para retirar os resíduos mais leves da pele, como restos de batom, blush e sombra em pó. Porém, para remover produtos de longa duração e à prova d’água, o melhor é utilizar demaquilantes bifásicos ou cleansing oil”, indica a dermatologista Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Quais são os benefícios do cleasing oil?

“Os óleos e bálsamos de limpeza removem com muito mais eficácia os resíduos e as impurezas da pele, principalmente aqueles que possuem formulação mais resistente e de longa duração, como óleos, ceras e silicones”, acrescenta Larissa. Outro ponto é que os ativos equilibrarem a água e o óleo da pele, evitando efeito rebote, e desobstruem os poros.

Como usar o cleansing oil?

Segundo a profissional, o passo a passo para usar o óleo de limpeza é o seguinte:

Com o rosto e a mão secos, aplique o óleo de limpeza na face e massageie com movimentos circulares até que toda a maquiagem e os resíduos sejam diluídos; Umedeça suas mãos com água morna e volte a massagear a pele; Enxágue completamente o rosto com água morna.

Dica extra: Remova o cleasing oil no banho!

Quem tem pele oleosa pode usar cleasing oil?

Pessoas com pele oleosa geralmente têm receio de usar os óleos de limpeza e ter como resultado a textura gordurosa, mas a verdade é que eles servem para todos os tipos de pele, inclusive as mais propensas a desenvolver acne.

“Existem formulações com ativos e óleos que controlam a oleosidade e equilibram a pele“, afirma a especialista. O segredo é remover o produto totalmente para evitar que resquícios causem danos à região.

Pode usar o cleasing oil antes da maquiagem?

A preparação de pele também envolve a limpeza, e o cleasing oil pode aparecer aqui. “É possível usar para limpar a pele com mais profundidade. Depois, é indicado seguir com o gel de limpeza, fazendo uma dupla higienização. para o rosto ficar mais limpo, com menos oleosidade e mais textura de pele macia”, finaliza Larissa.

