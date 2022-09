Skincare: 4 dicas para preparar a pele antes de aplicar seus cosméticos

Skincare é quase um ritual na vida atual e é importante fazer uma preparação para que tanto os cosméticos quanto os dermocosméticos possam funcionar da melhor forma. Sabemos que exposição solar, maquiagem, alimentação, hidratação e outros fatores influenciam na saúde da nossa pele, e todo cuidado é bem-vindo. Temos aqui algumas dicas que podem ser úteis.

Muito além das preocupações com envelhecimento e doenças, é sempre importante lembrar que a pele é uma barreira de proteção do nosso corpo e, por isso, devemos tratá-la com gentileza. Justamente por ser uma barreira protetora alguns produtos podem não ter o efeito desejado, já que o tecido cutâneo está constantemente impedindo a penetração de substâncias desconhecidas.

“O estrato córneo é a camada mais externa da epiderme e uma das camadas mais importantes quando se fala de permeação cutânea. Nele, estão presentes células mortas, com grande quantidade de queratina, que se descamam continuamente e formam uma barreira que protege os tecidos que estão abaixo dessa camada”, explica o dermatologista Daniel Cassiano, da Clínica Gru e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

“Sendo assim, geralmente apenas 1 a 5% daquilo que é aplicado na pele com o estrato córneo intacto e espesso é que tem capacidade de penetrar, sendo que o restante permanece na superfície da pele, trazendo apenas benefício de hidratação”, completa.

Ok, então, qual a melhor forma de preparar a nossa pele para receber produtos que possam melhorá-la? Vamos aos truques que podem ajudar na absorção de dermocosméticos.

Limpeza é sua melhor amiga!

Como você já deve ter suspeitado, o primeiro passo é a limpeza. É preciso retirar todas as impurezas antes de aplicar algo na pele. Imagina só estar com alguma sujeira acumulada, e passar uma base por cima? Os poros vão pedir socorro.

O dermatologista explica que a pele fica alcalinizada devido ao sabonete quando é limpa, então é bom usar outro produto em seguida. “É importante também usar um tônico ou água termal para promover o reequilíbrio do pH da pele, assim preparando-a para a etapa seguinte, já que o equilíbrio do pH vai auxiliar na melhor absorção dos ativos cosméticos que serão aplicados”, afirma o médico.

A ordem dos fatores altera o resultado

Com a pele limpa, você está pronta para passar seus produtos de rotina. Mas, neste caso, é preciso prestar atenção à ordem de aplicação.

“Se aplicados na ordem errada, os produtos podem perder seu efeito. Por isso devem ser passados do mais líquido ao mais consistente. Os produtos devem ser aplicados na seguinte sequência: séruns e elixires, cremes e por último, os fotoprotetores”, explica o médico.

E um macete extra: se a sua pele estiver úmida, é ainda melhor para aplicar produtos dermocosméticos, ok?

Se atente ao rótulo antes de comprar

É sempre um ótimo exercício ler os rótulos de tudo que você consumir para se inteirar de impactos ambientais, alergias, teste em animais, entre outros. Essa prática vale muito para cosméticos e dermocosméticos. O dermatologista explica que existem ativos que facilitam a penetração na pele.

“Os nanovetores são partículas muito pequenas que garantem permeação maior, já que a pele os absorve melhor. Com a nanotecnologia, temos certeza de que o que está sendo usado na pele não para na superfície sem promover nenhum efeito de regeneração”, conta o médico.

Inclusive, a skincare fermentada é uma ótima aliada na hora investir em produtos que tenham uma melhor penetração.

Dica bônus: a esfoliação também é bem-vinda. O esfoliante renova o estrato córneo consideravelmente e melhora a textura da pele, deixando-a mais homogênea e com uma espessura mais delicada. Dessa forma, os ativos dos dermocosméticos podem penetrar adequadamente. No entanto, a esfoliação não deve ser realizada todos os dias, a barreira cutânea é fundamental. Então já sabe, use esse os esfoliantes com sabedoria.