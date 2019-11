4 dicas para disfarçar seus poros com a maquiagem

Com o verão se aproximando, é comum que os nossos poros fiquem mais dilatados e aparentes no rosto. Mas calma! Alguns truques de maquiagem e de skin care podem ajudar a disfarçá-los.

A maquiadora Ana Carolina Koginski, do estúdio Make It, separou quatro dicas importantes para quem quer esconder os poros do rosto e deixar a maquiagem perfeita! Bora conferir?

Prepare muito bem a sua pele!

O primeiro passo, e mais importante, é estar com a pele bem preparada para receber a maquiagem. Faça a limpeza adequada, com sabonete específico para o seu tipo de pele, preferencialmente na água fria.

“Lavar o rosto no chuveiro quente, por exemplo, faz com que os poros fiquem mais dilatados. Então prefira sempre a água fria ou até mesmo geladinha”, avalia a maquiadora.

Tonifique e hidrate sua pele

O segundo passo também é fundamental para disfarçar os poros. Mantenha a pele tonificada e hidratada adequadamente. Esse processo faz com que os poros fiquem mais discretos e ajuda a maquiagem a durar muito mais tempo.

Aposte em um bom primer

O primer é um produto é essencial para disfarçar os poros e imperfeições, dando um aspecto de pele mais lisinha e aveludada. Vale muito a pena para quem tem os poros muito dilatados e se incomoda com eles.

Leveza faz a diferença

Por fim, mas não menos importante, opte por produtos de textura leve e hidratante. Com a temperatura mais alta, a tendência é transpirarmos mais. Se a maquiagem for muito pesada, ela pode obstruir os poros, causando cravos e acnes.

Além disso, produtos de textura mais leve fazem com que as linhas de expressão fiquem menos marcadas na maquiagem, deixando um aspecto mais natural.

