Gisele Bündchen lança linha de cosméticos sustentável no Brasil

Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (27), a über model Gisele Bündchen lançou sua própria linha de cosméticos, totalmente natural, chamada Sejaa.

A linha, por enquanto com três cremes para o rosto – diurno, noturno e tratamento de barro – surgiu como uma extensão da filosofia de vida de Gisele, que é adepta da meditação e de ioga há oito anos . “É a história de minha vida. Acredito que o corpo é um templo, por isso temos que ficar preocupadas com o que colocamos na nossa pele. A saúde é o que mais importa”, diz.

A top conta que criou os produtos primeiramente pensando no que ela gostaria de usar. Por isso, os três cremes são primeiro para pele normal, que é o seu tipo. Mas a ideia é expandir para outros tipos, como seca e oleosa.

Gisele Bündchen explica que o princípio da linha Sejaa é que não agrida o meio ambiente. “Tinha que ser algo simples, natural, porque eu sou assim. Os produtos são os mais verdes possíveis e recicláveis”, diz.

Ela acrescenta ainda que a linha foi produzida nos EUA em fábricas que utilizam luz solar e energia eólica. A embalagem é feita com tinta à base de soja: isto é, 100% natural com ativos orgânicos, feitos por pequenos produtores. “O meu sonho era poder produzir no Brasil, mas a burocracia ainda é grande, o que pretendemos contornar”. O primeiro lançamento, porém, é brasileiro. “Lanço hoje aqui (27.01) e em setembro apresento o Sejaa em Nova York”, completa.

A linha Sejaa possui três cremes: o Creme Dia, o Creme Noite e o Tratamento de Barro

Foto: Divulgação

Sejaa

A linha Sejaa nasceu da filosofia de vida positiva de Gisele, muito influenciada pela prática do ioga. Ela conta que sentiu essa ideia mais presente quando participou de um projeto em Boston (EUA), que ajudava um abrigo de meninas carentes. “Percebi que não bastava somente eu ajudá-las, mas elas mesmas tinham que querer se ajudar, se amar, se gostar. SER. Ser você. Você é o que mais importanta na sua vida”, ressalta.

Ela também explica o “AA” no final na palavra Sejaa: “isso veio do ioga, que é como uma religião para mim, que me ajuda a relxar e me centrar. Acredito muito no poder da vibração das palavras e os dois “A” é o som da expiração, que é quando você relaxa. Meu marido sempre me fala: não quero que você me fale o que eu tenho que fazer, mas o que eu quero fazer. E é exatamente isso. É importante dar a você mesma 1 hora por dia , está no seu direito fugir um pouco da correria”, conta.

A top está tão envolvida e animada com o novo projeto que até desenhou o logo da marca. “O pingo do “J” é como se fosse um pingo d´água, que se transforma em rios e mares, ou seja, uma energia que irradia, que é o que somos”. A extensão da linha – criando produtos para o corpo – é o próximo passo. “Em primeiro lugar vem a família e em segundo o Sejaa. É o meu baby”, afirma.

Filtro solar

Os cremes da linha Sejaa não possuem fator de proteção solar (FPS), um dos temas discutidos na entrevista com a top. Porém, ela rebateu afirmando que esse não é o objetivo de seus cremes. “Eles foram criados para hidratar e nutrir a pele e como o fator FPS não é algo natural, decidimos não adicioná-lo. Proteger a pele do Sol é importante e por isso quando tiver novas tecnologias, eu vou atrás”.

Pelo o FPS não ser natural, Gisele contou que não usa filtro solar. “Costumo surfar às 6h e volto às 8h, quando o Sol não está forte, e levo o Benjamin para a praia também neste horário. Por isso não vejo necessidade”. A top também revelou que é bem básica quando se trata de maquiagem. “Só passo rímel às vezes. É a salvação das mulheres”.

Sejaa está à venda na Drogaria Raia e online pelo site da Sacks, Classy Brands e no site de Sejaa. Os preços são os seguintes: Creme Dia (R$ 109,27), Creme Noite (R$ 109,27), Tratamento de Barro (R$ 98,20) e kit com os três produtos mais toalha e espátula (R$ 299).