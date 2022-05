Para cuidar dos cabelos: formatos de escovas e para que servem

Desembaraçar e estilizar os fios são dois passos importantes da nossa rotina de autocuidado – no entanto, muita gente não sabe que o tipo de escova utilizado pode ser determinante para um bom resultado e, claro, até interferir na saúde do seu cabelo. Quer entender melhor essa relação e descobrir o modelo certo para cuidar bem das suas madeixas? CLAUDIA conversou com Wawa Macedo, artista Redken e cabeleireiro do Monde.K, para montar um guia de escovas e cerdas para auxiliar você. Confira:

Redonda de haste oca

”Quando precisamos de limpeza [no penteado] essa escova é a ferramenta perfeita, porque com suas cerdas fechadas e bem próximas temos mais controle na hora de pentear e o resultado é sensacional. Mas é ótima alternativa para quem tem um momento só para fazer isso, porque demanda um maior tempo de uso e é ideal para o efeito de lisos perfeitos”, explica Wawa.

Redonda nos tamanhos pequeno, médio e grande

Os tamanhos de escova redonda te ajudam a controlar quanto de volume você deseja na hora de finalizar o cabelo, então fique atenta ao fazer a escolha. “Geralmente os tamanhos são determinados para o comprimento exato de cada fio! Porém, vamos lá, escovas pequenas perto da raiz garantem maior volume, escovas médias próximas da raiz, volume médio, e escovas grandes próximas da raiz proporcionam cabelos mais lisos com relação ao volume”, exemplifica o especialista.

Raquete

Se deseja uma escovação mais aberta e ventilada dos fios essa escova é perfeita para você. “Escovas raquete são perfeitas para uma escovação mais aberta, ventilada e difusa, pois espalha os fios sob a sua superfície. Você terá menos controle porque os pinos ou as cerdas são bem separadas”, destaca. É indicada especialmente para cabelos longos e volumosos, porque desembaraça sem armar os fios e ainda deixa o cabelo macio.

Polvo

Essa é perfeita para quem tem cabelo cacheado, pois penteia sem desmanchar os cachos. “Elas fazem a total diferença no dia-a-dia de quem tem cacho, isso porque seus tentáculos separados respeitam a curvatura natural dos fios e, mesmo que ocorra um desembaraço, elas soltam respeitando o cabelo e ativando as formas curvadas. Se você é cacheado ou cacheada não existe possibilidade de não fazer o uso dela”, recomenda.

Desembaraçadora

Se a hora de desembaraçar o cabelo é quase sofrida para você, esse formato de escova descomplica esse momento. “Essas escovas têm um papel importante na saúde dos fios, pois para uma escovação perfeita eles precisam estar alinhados, desembaraçados e, lógico, sem sofrer rompimentos. Hoje existem escovas de desembaraço que possuem vários ‘dentinhos’ que são um material incrível entre plástico e borracha e fazem com que os fios não sofram ruptura alguma”, específica.

Tipos de cerdas:

Sintética

Normalmente com base de alumínio e ventiladas, elas são as grandes queridinhas de quem gosta de modelar os fios com secador. ”O controle dos fios é um pouco menor, porém ajudam na agilidade, pois mantêm o calor o tempo todo, muitas vezes usadas para cachos ou para uma forma com volume”, afirma.

Mista

Esse é um tipo de cerda que demanda um tempo para o uso, porém garante um cabelo mais alinhado. “Como o próprio nome diz, é a mistura entre agilidade, calor, controle e disciplina. Com elas levamos um tempo maior para a escovação, pois possuem cerdas naturais e de plásticos criando um mix entre modelagem e controle”, comenta.

Natural

“Perfeita para o cabelo liso com brilho. Controla e disciplina, e, se as cerdas forem bem próximas, o resultado é um cabelo com polimento notável”, orienta.

Gostou das dicas, mas ainda não tem o formato de escova certo em casa? A gente separou algumas opções para você:

1- Escova para desembaraçar, Tangle Teezer, R$110. Compre aqui.

2- Escova redonda de haste oca, Beliz, R$57,94. Compre aqui.

3- Escova polvo, Ez Detangler, R$18,59. Compre aqui.

4- Escova raquete, Ricca, R$24,90. Compre aqui.

5-Escova para desembaraçar de mão, Tangle Teezer, R$90,3O. Compre aqui.

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na quarta-feira (18), e podem estar sujeitos a alterações.