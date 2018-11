Como usar escovas e modeladores elétricos para mudar o cabelo

Cada vez mais tecnológicos, os aparelhos elétricos ou automáticos como escovas e modeladores são ótimos aliados para estilizar os cabelos. Confira o passo-a-passo com dicas para conseguir diferentes efeitos nos fios de forma simples, perfeitas para se fazer em casa.

Alisar

• Lave o cabelo com xampu de linha hidratante e troque o condicionador pela máscara para manter os fios disciplinados por mais tempo.

• Aplique um leave-in de ação antifrizz e retire o excesso de umidade com o secador.

• Para garantir o liso perfeito, use uma escova secadora (que solta um jato de vento quente) ou alisadora (que apenas esquenta), passando da raiz às pontas com as cerdas voltadas para dentro, como se estivesse penteando os fios. “A alisadora deve ser usada com o cabelo totalmente seco, só para acabamento”, ensina o cabeleireiro Diego Américo, do Amuse Studio, em São Paulo.

Leia mais: Isabella Santoni deixa cabelo colorido e visual é bem diferente

Modelar

• O truque para uma escova com movimento está na preparação. “Use xampu de volume e um condicionador levinho para não pesar”, diz Diego.

• Passe spray de textura em todo o cabelo, incluindo a raiz, e seque usando as mãos.

• As escovas giratórias, quando utilizadas ao mesmo tempo que o secador, criam ondas certinhas. Já a chamada escova mágica, que só aquece, deve ser usada sozinha. Com o aparelho na vertical, enrole as mechas uma a uma nas cerdas, segure por dez segundos e solte.

Leia mais: 10 cortes de cabelo que nunca saem de moda

Cachear

• No dia do styling, dispense o condicionador. “Isso ajuda a criar textura e aumenta a duração do efeito“, avisa o cabeleireiro Gabriel Daibert, do Creative Salon Jardins, em São Paulo.

• Passe um creme de definição com proteção térmica. Se quiser cachos mais definidos, seque com difusor.

• Escolha o babyliss de acordo com o cacho desejado. Quanto mais largo o aparelho, mais aberta será a onda. Os modeladores automáticos – que giram e enrolam o cabelo sozinhos – são mais fáceis de usar do que o comum. “Para não enroscar, pegue mechas finas”, diz Gabriel.

–

Para alisar

1- Escova Secadora 2 em 1, V Beauty, R$ 440*

2- Escova Elétrica Alisadora Easy Brush, Philco, R$ 160*

3- Escova Secadora Magic Air, Mondial, R$ 150*

Para modelar

4- Escova Rotativa Turbo Plus 2300, GA.MA Italy, R$ 200*

5- Escova Mágica, Lizz, R$ 186*

6- Escova Secadora Soft, Britânia, R$ 165*

Para cachear

7- Modelador de Cachos Titanium Rose Gold, MQ Professional, R$ 340*

8- Modelador Automático InstaWave, Kiss New York, R$ 300*

9- Modelador Bubble Curling Iron, FT1, R$ 190*

*Preços pesquisados em Outubro/2018. Sujeitos à alteração.

Veja mais: Tinta orgânica é solução para fios fragilizados ou couro cabeludo sensível

Siga CLAUDIA no Instagram