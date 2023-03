Fios emborrachados, quebradiços e secos? Pode ser porosidade capilar

Cabelo opaco, áspero e que se embaraça facilmente. Seus fios estão nesse estado e você não sabe mais o que fazer? Seja depois de uma química ou por falta de cuidados com produtos de qualidade, esse problema atinge centenas de mulheres, e está relacionado a porosidade capilar.

“Basicamente, ela é associada à capacidade dos fios de reter água e nutrientes. Quando alta, significa que as cutículas estão abertas e, consequentemente, que há dificuldade de absorção. Também é possível que haja a exposição do córtex capilar, quando o fio começa a perder uma espécie de capa protetora”, explica a cabeleireira e visagista Bruna Canovas.

Motivos para a porosidade capilar

As causas são diversas, como o uso insistente do secador e chapinha sem proteção térmica ou a exposição aos tratamentos químicos. Além disso, problemas de saúde, como anemia e estresse, podem influenciar na saúde do cabelo.

Químicas no geral, como mechas e coloração, no entanto, são as principais razões, de acordo com a profissional. “Os processos de coloração e descoloração elevam o PH do cabelo para tirar ou colocar pigmentação, aumentando a porosidade. Assim, os fios perdem mais facilmente os nutrientes de máscaras e tratamentos”, afirma. Já os alisamentos, como botox e selagem, por exemplo, reduzem o PH e lacram as cutículas, o que também faz com que os nutrientes não sejam absorvidos.

A falta de cuidados pode agravar ainda mais a situação. Nadar em piscinas sem proteção capilar, por exemplo, é uma péssima atitude do ponto de vista da saúde dos fios, pois aquela água vai contribuir para a porosidade. “Por isso, é importante seguir um cronograma indicado pelo seu profissional para que reponha tudo que foi retirado”, indica a cabeleireira Feh Vitorino.

Cabelos cacheados sofrem mais?

A curvatura dos cabelos cacheados e crespos dificulta o transporte de oleosidade natural da raiz às pontas, por isso há mais chance de apresentar um alto grau de porosidade, conforme diz Bruna. “Nesse caso, é importante investir em produtos nutritivos no dia a dia.”

Níveis de porosidade capilar

Baixa, média ou alta porosidade podem ser identificadas no cabelo. “O primeiro acontece quando as cutículas estão muito unidas, dificultando a absorção de água e nutrientes, por isso é indicado fazer mais hidratações. No segundo caso, as cutículas possuem abertura o suficiente para absorver os nutrientes, sendo importante manter os cuidados com os fios. Já para o terceiro, quando as cutículas estão completamente danificadas e abertas, permitindo a entrada e saída de substâncias facilmente, é preciso montar um cronograma capilar. “Quanto mais poroso, mais cria nós e, também, resistência a produtos de uso diário”, pontua Feh.

Como identificar

“Descobrir se o cabelo está poroso não é difícil, afinal ele irá apresentar sinais como frizz e ressecamento”, comenta a especialista. Uma maneira simples de descobrir em casa se a porosidade está ou não alta, segundo ela, é pegar alguns fios e soltar dentro de um copo de água. Caso afundem imediatamente, significa que a porosidade está alta.

Outra maneira, para Bruna, é segurar entre os dedos indicador e polegar o fio e deslizar levemente no sentido contrário do crescimento, de baixo para cima. Caso haja muita dificuldade, provavelmente o cabelo está poroso. Depois disso, o ideal é procurar um profissional.

Dá para recuperar?

“É possível, sim! Além de usar produtos de boa qualidade, é importante regular o PH do cabelo antes de aplicar a máscara, através de produtos acidificantes. O ideal é usar uma vez por mês, após o xampu e antes do tratamento de reconstrução. No restante desse período, seguir nutrindo e hidratando”, indica a visagista.

Feh lembra da importância de manter a qualidade de todos os itens: “O processo começa no xampu Não adianta usar uma máscara de milhões e um xampu de mercado. Você precisa preparar o fio para receber o tratamento.” Além disso, “em casos de danos graves, é necessário cortar”, finaliza.