Botox capilar: o tratamento do momento

A escova de Botox alisa de verdade sem formol! E o Botox capilar é um tratamento mais eficiente que a cauterização

Foto: Dreamstime

Uma pesquisa realizada por uma marca de cosméticos com dermatologistas constatou: 8 em cada 10 mulheres que frequentam clínicas de estética no Brasil fazem Botox facial. Dado esse sucesso, a indústria da beleza inventou o Botox capilar, que trata fios danificados, e a novíssima escova de Botox. Ambos prometem tornar o cabelo que está um lixo em um luxo! A escova alisa, e o tratamento dá brilho e balanço aos fios. As cabeleireiras Jô Nascimento (SP) e Claudia Maria (RJ) explicam tudo para você!

Tratamento com Botox capilar

O Botox preenche as rugas do fio

Foto: Divulgação

O que é o Botox capilar?

É um reconstrutor poderoso da fibra do cabelo. Ele preenche as rugas do fio.

É indicado para qual tipo de cabelo?

Para qualquer tipo de fio, ainda mais para aqueles com a estrutura comprometida e que, em alguns casos, só a tesoura resolveria.

O que ele faz?

Sem contraindicações, ele age só onde o cabelo mais precisa de reparo. Em geral, a raiz é mais grossa do que as pontas, e o Botox capilar deixa as duas com a mesma espessura. Assim, a técnica elimina as pontas duplas, os arrepiados e o volume do cabelo. O resultado visual é um cabelo liso, sedoso, cheio de brilho e balanço.

Precisa de manutenção?

Sim, no mínimo, a cada três meses. O retoque pode ser feito apenas na raiz.

Quanto custa?

O tratamento custa a partir de R$ 90*. Já a escova, a partir de R$ 150*.

Botox facial é diferente do capilar!

O Botox usado pelos cabeleireiros não é o mesmo que se aplica no rosto. No consultório médico, os dermatologistas trabalham com toxina botulínica nas rugas de expressão, “paralisando-as”. Isso impede que a pele se contraia e forme novas rugas. E mais: o Botox facial é caro (custa, em média, R$ 1 mil por aplicação), dura até quatro meses e exige novas aplicações.

Para usar no salão

Ainda não existe uma linha de Botox capilar para uso doméstico. Como a aplicação pode ser perigosa se você não souber manusear corretamente o produto, use-o apenas no salão. As duas marcas que já fabricam os produtos são: L’Oréal e Ybera. Peça ao seu cabeleireiro!

*Preços pesquisados em janeiro/2012