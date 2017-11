Adeus, frizz!

É comum achar que mulheres de cabelo liso têm menos problemas com a aparência. Que nada! O temido frizz – que deixa fios de toda a cabeça eriçados e espetados – é um dos maiores dilemas que elas enfrentam. E, para combatê-lo, é bom primeiro entender como acontece o efeito arrepiado.

Tanto o excesso quanto a falta de umidade no ar podem detonar o problema. Isso ocorre porque o clima interfere nas ligações químicas do hidrogênio encontradas em cada fio, fazendo com que o cabelo fique mais rebelde.

Quando o cabelo está ressecado, a falta de hidratação e as cutículas abertas pioram o quadro, pois os fios absorvem a umidade do ar. A questão é que, por ser um país tropical, o Brasil é alvo de umidade na maior parte do território durante quase todo o ano.

Mas com os cuidados e os produtos adequados, é possível manter os fios em ordem e disciplinados. Confira 9 dicas:

1. Depois de lavar, não esfregue a toalha no cabelo com força, pois o atrito aumenta a propensão ao frizz. Dê preferência às toalhas de microfibra, de textura mais suave.

2. Jamais dispense o condicionador, pois o produto confere maleabilidade e combate o ressecamento.

3. Aposte em um bom óleo reparador para finalizar o penteado. Basta fazer uma ou duas compressões, dependendo do comprimento, para garantir fios no seu devido lugar. O óleo ainda torna a ação de pentear mais fácil, evitando quebras.

4. Prefira deixar os fios secarem naturalmente, pois o vento do secador contribui para o frizz. Se não puder abrir mão do aparelho, use um difusor – o acessório de encaixar deixa passar o calor, mas não o vento. Vale lembrar que o jato frio do secador serve para abaixar eventuais fiozinhos rebeldes.

5. Pentes antiestáticos ou os clássicos modelos de madeira também ajudam a driblar o problema.

6. Ao lavar o cabelo, selecione a temperatura mais amena. Faça o último enxágue com água fria para fechar a cutícula de maneira mais eficiente, selando-as e garantindo uma textura mais uniforme e menos propícia ao atrito.

7. Nunca arranque os cabelinhos que estão nascendo e formam frizz mais facilmente. Afinal, eles vão nascer de novo e continuarão pequenos e rebeldes. Seja paciente e espere que evoluam.

8. Nos dias chuvosos, o frizz pode surgir com força total. Lance mão de penteados que deixem os fios menos expostos, como tranças, coques ou rabos de cavalo.

9. Opte por produtos que ajudem a selar as cutículas e as pontas e formem uma espécie de capa protetora no cabelo. Uma dica é a linha OX Liso Duradouro.

Composta por shampoo, condicionador e óleo reparador, previne o frizz e prolonga a disciplina dos fios lisos naturais ou alisados quimicamente. A fórmula conta com elastina vegetal à base de três plantas ricas em flavonóides: folhas de maracujá, cassis e de uva.

O maracujá tem propriedades calmantes e relaxantes, o cassis é rico em vitaminas que agem na resistência e na permeabilidade capilar e a uva recupera a fragilidade dos fios.

Todos os itens podem ser usados diariamente, apresentam o exclusivo sistema OX Beleza Duradoura, têm fragrâncias fixadoras concentradas e são livres de sal, silicones pesados e óleos minerais.