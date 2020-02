Como ter fios com movimento

Invista em cortes e hidratações para deixar o cabelo com balanço

Foto: Getty Images

Por que os fios ficam estáticos?

Alisado

Progressiva com amônia é a grande vilã, pois não hidrata. Outro agravante é a combinação da escova progressiva com a tintura.

Crespo

Muito fino, o fio sofre com pouca água. “Quanto mais enrolado o fio, mais fino ele é”, diz Mirela Perusso, cabeleireira do Studio Mirella. O uso de química e cortes inadequados também afetam o movimento.

Encaracolado

Não hidratar corretamente compromete os cachos e maltrata as pontas. Além disso, por serem finos, os fios não aguentam muita química e perdem o balanço.

Liso

Falta de hidratação, corte errado ou oleosidade deixam os cabelos lisos estáticos. A queda de cabelo também influencia.

Ondulado

Fica sem forma quando está pouco hidratado ou com o corte errado. Não usar produtos para madeixas onduladas também resulta em perda de movimento.

Os segredos para cada tipo de cabelo

Cada tipo de cabelo pede um cuidado especial

Foto: Getty Images

Alisado

Use o reparador de pontas para tirar o aspecto espigado e recuperar o balanço. Corte: “Quanto mais reto atrás, melhor”, ensina Ana Paula dos Santos, cabeleireira do Ilha Mar. Na frente, dê leveza com um repicado suave.

Crespo

Use leave-in termoativado e não seque as madeixas. “Assim, o fio, – que é seco – pode absorver a umidade”, ensina Mirela. Corte: faça a base reta para não armar e um desfiado leve nas pontas. Mas nada de camadas, ou o cabelo pode ficar armado.

Encaracolado

Essencial usar um finalizador para dar movimento sem deixar os fios úmidos ou pesados. O corte perfeito tem a base repicada e um degradê apenas na frente, deixando a parte mais curta abaixo do queixo. Agora, se você tiver volume demais, vale manter o comprimento médio, dando destaque apenas à parte de cima.

Liso

Aplique um leave-in nos fios secos para umedecê-los. Truque incrível: penteie-se com a cabeça para baixo. Assim, os cabelos ganham caimento.

Corte ideal:

● Cabelos que não têm volume: vá de comprimento médio com camadas grandes ou pontas desfiadas.

● Se for um liso cheio, não repique, pois pode dar a falsa aparência de fios quebrados. Prefira, então, apostar em um degradê na frente.

Ondulado

Use um leave-in para dar a forma certa aos fios: aplique nos cabelos úmidos e amasse com as mãos para valorizar as ondas. Corte: deixe-o reto, mas com camadas nas pontas e na frente, para dar leveza.

Para todos

Não descuide da hidratação em hipótese alguma. Se seus fios estão danificados, faça, uma vez ao mês, uma máscara que contenha queratina. Nas outras três, use a hidratação de sua preferência – desde que sem essa substância na fórmula: “Em excesso, a queratina quebra os fios”, alerta Mirela Perusso. Outra dica legal é usar linha de produtos apropriados para seu tipo de cabelo. Afinal, de que adianta se esforçar para ter lindos cachos e usar xampu para fios lisos?