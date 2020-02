Faça receitas caseiras de beleza com flores

Além de perfumadas, muitas flores emprestam sua beleza no preparo de cosméticos. Fervidas na água ou misturadas com ingredientes fáceis de encontrar, elas ajudam a clarear, limpar, tonificar e hidratar a pele, graças a alguns componentes de suas pétalas. A seguir, aprenda algumas receitas que fazem maravilhas por você. Creme facial de orquídea Propriedades da flor

Aumenta a ação de produtos faciais industrializados. Receita de beleza

Lave a flor, amasse e misture no creme facial de sua preferência. Loção clareadora de margarida Propriedades da flor

Tem antiendotelina, uma substância clareadora que suaviza manchas e impede o escurecimento da pele quando exposta à luz solar. Receita de beleza

Use pétalas de 1 margarida e 1 xíc. (chá) de água fervente. Coloque as pétalas em uma xícara, acrescente a água e espere esfriar. Aplique a loção no rosto com um algodão, antes de usar seu creme noturno, sem enxaguar. Use todos os dias e conserve sempre em geladeira. Máscara regeneradora de rosa branca Propriedades da flor

Contém princípios ativos tonificantes e regeneradores. Ameniza linhas finas de expressão e devolve o viço à pele seca. Receita de beleza

Bata no liquidificador 1 xíc. (chá) de pétalas e ½ pote de iogurte natural. Aplique no rosto limpo e deixe por 40 minutos. Tire com algodão embebido em água. Use todo dia e conserve em geladeira.

Dica: em pele envelhecida ou de fumante, adicione 1 col. (chá) de cacau em pó. Esfoliante para as pernas de rosa branca Separe as pétalas de 1 rosa branca e corte-as ao meio. Adicione 2 cols. (sopa) de farelo de aveia, 1 col. (sopa) de mel e 1 col. (sopa) de azeite de oliva extravirgem. Aplique a mistura durante o banho, massageando com suavidade. Use uma vez por semana.

Chá clareador de camomila

Propriedades da flor

Possui flavonoide apigenina, que atua no clareamento dos cabelos. As flores também têm azuleno, óleo com efeitos anti-inflamatório e antisséptico.

Receita de beleza

O chá das pétalas deixa lindos reflexos dourados nos cabelos. Passe nos fios, deixe por 20 minutos com touca plástica. Lave.

Loção adstringente de camomila

Ferva 1 litro de água. Forre o fundo de uma bacia com as flores de camomila e cubra com a água. Abafe com uma toalha e coloque o rosto para receber o vapor. Repita o processo até a água esfriar. Depois, passe um algodão limpo no rosto.

Dica: o vapor dilata os poros e facilita a retirada de cravos.

Loção anti-idade de jasmin

Propriedades da flor

Tem ação tônica e antioxidante, ideal para devolver vitalidade e brilho à pele, além de suavizar marcas de expressão.

Receita de beleza

Coloque 3 flores de jasmim e de camomila em infusão com água filtrada. Leve à geladeira de um dia para o outro. E passe no rosto com algodão.