Exposição #EuVistoPele, com apoio da revista CLAUDIA, é inaugurada em São Paulo

Na mostra: os totens no hall central do Higienópolis e Mariana Salata, uma das fotografadas, com seu livro autografado.

Foto: FOTOGRAFOAOS

Depois de participar e vencer o concurso #EuVistoPele, proposto pela Dove, oito mulheres de diferentes idades e tipos foram clicadas pelo fotógrafo Gui Paganini. Ele clicou Astrid Fontenelle, Júlia Faria e Cinthya Rachel, convidadas pela marca para posar, assim como as cinco vencedoras, usando apenas lingerie, mostrando seus belos corpos reais. Os ensaios renderam um livro e uma exposição, que teve coquetel de abertura na noite de quinta-feira (13.06) no hall central do Shopping Higienópolis, em São Paulo – a mostra fica ali, aberta ao público, até o dia 19.06. Em meio aos totens que exibiam algumas das imagens do livro ampliadas, convidados da Dove e da revista Claudia, que apoia a ação, puderam conferir o sucesso do projeto. Confira os highlights da noite a seguir.

Astrid e Julia na fila do autógrafo do expert Gui Paganini

Foto: FOTOGRAFOAOS

As mulheres do ensaio: Cinthya Rachel, Mariana Salata, Astrid Fontenelle, Rafaella Durand, Renata Bonoski, Alana Felix, Mayara Ferreira e Julia Faria

Foto: FOTOGRAFOAOS

Evento aprovado: Marcus Vinicius e Ana P. Teixeira da Abril Publicidade; Andrea Salgueiro, VP da Unilever; Paula Mageste, diretora da revista CLAUDIA; Gabriela Azevedo, diretora da Ogilvy; Angélica Banhara, diretora de redação de BOA FORMA, e Leiliene Oliveira, gerente de mídia da Ogilvy

Foto: FOTOGRAFOAOS